Північна Корея заявила про повну підтримку військових операцій Росії

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

Північна Корея висловила тверду солідарність із позицією Російської Федерації щодо кризи (так РФ та режими, що її підтримують) називають війну в Україні.

Про це заявило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA у спільній заяві двох країн, повідомляє Reuters.

Окрім того, Пхеньян заявляє про повну підтримку військових операцій країни-агресорки Росії.

Зазначається, що ці заяви пролунали напередодні 80-ї річниці заснування керівної партії Трудової Кореї в КНДР, яка відзначатимуть вже завтра, 10 жовтня.

Нагадаємо, раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що КНДР готує ракети, які можуть дістати до США. З його слів, наразі країна перебуває на завершальній стадії розроблення міжконтинентальної балістичної ракети, що здатна завдати ядерного удару.

Окрім того, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.