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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Північна Корея заявила про свою участь у війні в Україні: в США відреагували

Вашингтон заявляє, що стурбований діями Пхеньяна і Москви.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Північна Корея має забрати свої війська з Росії. Своєю чергою, Російська Федерація має припинити будь-яку підтримку КНДР.

Про це заявили у Держдепартаменті США, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

У Держдепі наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

"Ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися", - цитує агентство чиновника.

Окрім того зазначається, що навчання північнокорейських солдатів Росією порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Заява КНДР про участь їхніх солдатів у війні

У КНДР офіційно підтвердили, що воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати згідно з договором про стратегічне партнерство.

“Операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації була успішно завершена”, - йдеться у заяві офіційних ЗМІ КНДР.

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