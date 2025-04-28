Північна Корея заявила про свою участь у війні в Україні: в США відреагували

Прапор США. / © Associated Press

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Північна Корея має забрати свої війська з Росії. Своєю чергою, Російська Федерація має припинити будь-яку підтримку КНДР.

Про це заявили у Держдепартаменті США, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

У Держдепі наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

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"Ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися", - цитує агентство чиновника.

Окрім того зазначається, що навчання північнокорейських солдатів Росією порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Заява КНДР про участь їхніх солдатів у війні

У КНДР офіційно підтвердили, що воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати згідно з договором про стратегічне партнерство.

“Операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації була успішно завершена”, - йдеться у заяві офіційних ЗМІ КНДР.

Дата публікації 21:38, 27.04.25 Кількість переглядів 35 Трамп нарешті це визнав сам! Путіну більше не вдасться водити американця за носа