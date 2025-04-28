- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1247
- Час на прочитання
- 1 хв
Північна Корея заявила про свою участь у війні в Україні: в США відреагували
Вашингтон заявляє, що стурбований діями Пхеньяна і Москви.
Північна Корея має забрати свої війська з Росії. Своєю чергою, Російська Федерація має припинити будь-яку підтримку КНДР.
Про це заявили у Держдепартаменті США, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
У Держдепі наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".
"Ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися", - цитує агентство чиновника.
Окрім того зазначається, що навчання північнокорейських солдатів Росією порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.
Заява КНДР про участь їхніх солдатів у війні
У КНДР офіційно підтвердили, що воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати згідно з договором про стратегічне партнерство.
“Операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації була успішно завершена”, - йдеться у заяві офіційних ЗМІ КНДР.