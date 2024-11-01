Північна Корея назвала війну РФ в Україні "священною" і заявила про підтримку Кремля 

КНДР буде "твердо стояти поряд з російськими товаришами".

У КНДР заявили, що будуть "твердо стояти поряд з російськими товаришами", та висловили впевненість у перемозі агресорки РФ.

Про це цинічно заявила очільниця МЗС північної Кореї Цой Сон Хі під час переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим.

Північнокорейська дипломатка назвала війну Росії в Україні "священною". Мовляв, від початку так званої "сво" диктатор Кім Чен Ин "потужно" підтримував кремлівського "фюрера" Володимира Путіна та "надавав допомогу російській армії та російському народу".

За словами Цой Сон Хі, Пхеньян "не сумнівається у перемозі Росії в конфлікті в Україні під "мудрим керівництвом шановного президента Росії Володимира Путіна".

"Російська армія і народ неодмінно досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі із захисту суверенних прав та захисту безпеки своєї держави", - цинічно заявила міністерка МЗС КНДР.

Як повідомлялося, агентство Reuters заявила про те, що три генерали Кім Чен Ина прибули до Росії. Один з них безпосередньо керуватиме північнокорейськими солдатами в РФ.

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