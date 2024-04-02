Північна Корея продовжує постачати зброю Росії – Пентагон

Пентагон раніше розсекречував деяку інформацію для широкого загалу.

Міністерство оборони США переконане, що північнокорейський режим продовжує незаконно постачати Росії зброю, яку вона використовує у війні проти України.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Ми оцінюємо, що партнерство (між Пхеньяном і Москвою – ред.) надалі процвітає, що Північна Корея продовжує надавати (військову – ред.) підтримку Росії»,- зауважила представниця оборонного відомства США.

У відповідь на прохання конкретизувати, яку зброю північнокорейський режим постачає росіянам, Сінгх зауважила, що Пентагон раніше розсекречував деяку інформацію для широкого загалу. Цього разу, за її словами, йдеться про постачання різноманітних озброєнь.

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Нагадаємо, що раніше США попередили Китай про підтримку агресії РФ в Україні.

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