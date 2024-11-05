Північна Корея випустила кілька балістичних ракет напередодні виборів у США

Запуск відбувся за кілька годин до того, як американці вирушать на виборчі дільниці.

Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік Східного моря у вівторок, повідомили військові Південної Кореї, всього за кілька годин до виборів президента США.

Про це інформує Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що зафіксував запуски близько 7:30 ранку за місцевим часом з району Сарівон у західній провінції Північний Хванхе. Кількість ракет не уточнюється, зазначивши, що аналіз триває.

"Посилюючи моніторинг і пильність наших військових у рамках підготовки до додаткових запусків, ми підтримуємо повну готовність, водночас тісно обмінюючись даними про балістичні ракети Північної Кореї з владою США та Японії", — йдеться в текстовому повідомленні JCS.

Запуск відбувся за кілька годин до того, як американці вирушать на виборчі дільниці, щоб проголосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс і її суперника від Республіканської партії Дональда Трампа у вівторок за часом США).

Це також сталося через п’ять днів після того, як Північна Корея запустила в Східне море нову міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-19, теоретично здатну досягти материкової частини США.

Північна Корея похвалилася новим запуском міжконтинентальних балістичних ракет, стверджуючи, що вона поновила рекорди свого стратегічного ракетного потенціалу та що вона забезпечила "незворотне гегемонічне становище" у розробці засобів доставлення ядерної зброї.

За даними JCS, у відповідь на запуск минулого тижня Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели спільні повітряні навчання за участю американського бомбардувальника B-1B над водами на схід від південного острова Чеджу.

Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР, розкритикувала повітряні навчання безпосередньо перед останнім запуском, описавши їх як демонстрацію "найбільш ворожої та небезпечної агресивної природи" ворога.

Північна Корея різко виступила проти розміщення стратегічних засобів США на Корейському півострові та поблизу нього, звинувативши Вашингтон у посиленні напруженості.

Нагадаємо, що перші бійці КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 листопада повідомляв, що перші тисячі солдатів з КНДР вже перебувають неподалік українського кордону.

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