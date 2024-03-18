Північна Корея запустила невідому балістичну ракету в бік Східного моря - ЗМІ

Запуск відбувся після спільних навчать США та Південної Кореї.

Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря в понеділок, про це повідомили південнокорейські військові.

Про це пише Yonhap

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск, але не надав додаткових подробиць

Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску 14 січня.

Запуск відбувся через кілька днів після того, як у четвер Сеул і Вашингтон завершили щорічні навчання «Щит свободи», які проводили протягом 11 днів, щоб посилити стримування ядерної та ракетної загроз Північної Кореї.

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Нагадаємо, 4 січня у США заявили, що в широкомасштабних атаках РФ на Україну використовувалися ракети з Північної Кореї.

СБУ також знайшла підтвердження того, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР.

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