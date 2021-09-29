Північна Корея запустила нову гіперзвукову ракету: що сталося

Влада називала розробку гіперзвукової ракети одним з п'яти першочергових завдань на поточну п'ятирічку.

У Північній Кореї відбувся випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети.

Про це інформує офіційне інформагентство КНДР ЦТАК.

Академія наук національної оборони КНДР випробувала ракету "Хвасон-8" в провінції Чагандо. Випробування в Пхеньяні називають успішним.

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ЗМІ повідомили, що влада називала розробку гіперзвукової ракети одним з п'яти першочергових завдань на поточну п'ятирічку і відзначає, що її реалізація "просувається вперед".

До цього в розпорядженні Пхеньяна не було зброї такого типу.

КНДР раніше провела пуск двох балістичних ракет з повіту Яндок в провінції Пхенан-Намдо в бік Японського моря. Снаряди пролетіли при висоті польоту 60 і більше кілометрів. Лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях не був присутній.

Раніше Північна Корея вранці у вівторок, 28 вересня, випустила щонайменше одну нерозпізнану ракету в бік Японського моря.

До цього — 11 і 12 вересня — Північна Корея провела пуски крилатих ракет великої дальності. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав інцидент провокацією. У відповідь Пхеньян виступив з його критикою.

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