"Північний потік-2" може бути запущений і без сертифікації — ЗМІ

"Північний потік-2" може бути запущений і без сертифікації — ЗМІ

У разі запуску без сертифікації підприємству загрожує одноразовий штраф до одного мільйона євро.

Газопровід "Північний потік-2" теоретично може бути запущений без сертифікації Федеральним мережевим агентством (Bundesnetzagentur — ред.).

Про це заявила німецька газета Handelsblatt.

За інформацією ЗМІ, такі прецеденти вже були. Зокрема, так було запущено газопровід NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку" — ред.) та газопровід EGL 401. Під час запуску без сертифікації підприємству загрожує одноразовий штраф до одного мільйона євро. При цьому інвестиції у будівництво нового газопроводу становили щонайменше 10 млрд євро.

"У світлі високих цін, що продовжуються, підприємству може бути вигідно швидко запустити газопровід, тоді "Газпром" принаймні заощадить транзитні внески за прохід газу через Україну", — зазначає видання.

У самому агентстві ЗМІ зазначили, що між двома вказаними газопроводами та "Північним потоком-2" немає нічого спільного.

Раніше в Німеччині заявили, що зможуть сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" лише в тому випадку, якщо цей оператор буде організований в юридичній формі відповідно до німецького законодавства.

У відповідь "Північний потік-2" заявив, що не змінюватиме свою юридичну форму, а натомість створить дочірню компанію за німецьким законодавством виключно для управління німецькою частиною газопроводу.

Нагадаємо, що німецький регулятор допустив "Нафтогаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" до участі у сертифікації "Північного потоку-2". Це дозволить почути аргументи NSAG і припускає більшу прозорість процесу.

Нагадаємо, 22 листопада США схвалили санкції проти двох суден та пов'язаної з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

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