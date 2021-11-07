"Північний потік-2" може стати "важелем тиску" на Кремль: у США заявили про ризик ескалації на Донбасі

"Північний потік-2" може стати "важелем тиску" на Кремль: у США заявили про ризик ескалації на Донбасі

США закликає ФРН використати для стримування агресії Москви "Північний потік-2".

Протягом останніх днів США дипломатичними каналами попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації війни на Донбасі.

Про це пише газета Süddeutsche Zeitung, посилаючись на власні джерела.

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Згідно з інформацією, яка є у розпорядженні видання, США начебто звернулися до Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, а також міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні. У Берліні Вашингтон спілкується і з урядом Ангели Меркель, яка тимчасово зберігає свої повноваження канцлерки, і учасниками потенційної "світлофорної" коаліції на чолі з соціал-демократами.

Видання пише, що США мовляв наполягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль, Німеччина використовувала російський газопровід "Північний потік-2", який все ще не отримав дозволу на експлуатацію.

Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо, що в Міноборони повідомили про 90 тис. російських військових, які Москва стягнула до українських кордонів.

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