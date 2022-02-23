"Північний потік-2" не зможе обійти санкції: проєкт залишився без підтримки відповідного фонду

"Північний потік-2" не зможе обійти санкції: проєкт залишився без підтримки відповідного фонду

Усе через припинення сертифікації російського газопроводу.

Німецький Фонд захисту клімату і довкілля Stiftung Klima und Umweltschutz MV відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2". Фонд був створений, щоб допомогти проєкту обійти санкції США.

Про це повідомляє NDR у середу, 23 лютого.

Організація не підтримуватиме "Північний потік-2" після припинення його сертифікації, заявив голова фонду, експрем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг.

"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми як фонд більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам у прямо обумовленому статутом пункті, що, незважаючи на санкції США, хочуть зробити свій внесок у завершення будівництва трубопроводу", – сказав Зеллерінг.

Він наголосив, що всі ділові операції були припинені від вечора 22 лютого.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Єврокомісія заявила, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" не впливає на забезпечення ЄС газом.

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