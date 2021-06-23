"Північний потік-2" загрожує безпеці України: Блінкен назвав мету США

Блінкен каже, що США не дозволять РФ використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України.

"Північний потік-2", який є російським геополітичним проєктом, підриває безпеку України, і США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати трубопровід як інструменту тиску проти Європи і України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС Німеччини Гайко Маасом, пише Reuters.

"Ми продовжуємо вважати трубопровід російським геополітичним проєктом, який загрожує європейській енергетичній безпеці і потенційно підриває безпеку України та інших країн у регіоні. Наша мета залишається колишньою: гарантувати, що Росія не може використовувати енергетику як знаряддя примусу, зброї проти України або кого б то не було в Європі", - заявив держсекретар.

Своєю чергою, очільник МЗС ФРН заявив, що "США очікують від Німеччини, що вона не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "Північний потік-2" - "це виклик не лише Україні, а й для Польщі, для багатьох країн, які розуміються, що таке РФ".

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершене. Другу нитку продовжують укладати.

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