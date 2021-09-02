"Північний потік-2": Зеленський заявив, що США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України

Україна продовжить боротися з енергетичною зброєю Росії.
США можуть використовувати санкції загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це після зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом заявив президент України Володимир Зеленський, — пише "Інтерфакс-Україна".
"Я знаю, що бажання США, то, що я сьогодні чув, бажання — якщо будуть порушуватися українські права і, якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкцій політики", — зауважив Зеленський, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з американськими конгресменами у Вашингтоні.
"Я сказав (Байдену — ред.) президенту дуже відкрито, що ми (Україна — ред.), Незважаючи ні на що, будемо боротися з цим енергетичною зброєю ", — додав він.
Нагадаємо, що
- Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, німецько-американська домовленість не вплине на темпи і терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи — на фінальному етапі.
- Зараз в Німеччині призначили відповідального за транзит газу через Україну.
- За інформацією американського інформагентства Bloomberg, закінчення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини заплановано на 12 вересня.
- Своєю чергою під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про можливості підтримки санкцій проти "Північного потоку-2". Німеччина їх підтримає, якщо РФ почне використовувати газопровід в якості зброї.
- У вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський під час візиту в США обговорив з міністром енергетики Дженніфер Грьонхольма ризики, які несе російський газопровід "Північний потік-2". "Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантажу і маніпуляцій", — заявив він.
- Раніше Німеччина і США уклали угоду по "Північному потоку-2".