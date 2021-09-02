"Північний потік-2": Зеленський заявив, що США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України

"Північний потік-2": Зеленський заявив, що США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України

Україна продовжить боротися з енергетичною зброєю Росії.

США можуть використовувати санкції загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це після зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом заявив президент України Володимир Зеленський, — пише "Інтерфакс-Україна".

"Я знаю, що бажання США, то, що я сьогодні чув, бажання — якщо будуть порушуватися українські права і, якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкцій політики", — зауважив Зеленський, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з американськими конгресменами у Вашингтоні.

"Я сказав (Байдену — ред.) президенту дуже відкрито, що ми (Україна — ред.), Незважаючи ні на що, будемо боротися з цим енергетичною зброєю ", — додав він.

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