Півтори години без свідків: про що українська делегація таємно розмовляла з РФ без участі США

Умєров та Мединський півтори години про щось домовлялися в Женеві / © Рустем Умєров

У межах мирних переговорів у Женеві очільник української делегації Рустем Умєров особисто зустрівся з керівником делегації РФ Володимиром Мединським без представників США.

Про це розповіла речниця очільника української переговорної делегації та секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян, передає «Суспільне».

За її словами, після завершення тристоронніх переговорів у Женеві Умєров та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія мали окрему розмову з Мединським. Чи був на зустрічі ще один член української делегації Кирило Буданов, не уточнюється.

Ці перемовини тривали приблизно півтори години. Тема зустрічі наразі невідома.

У виданні додали, що Мединський у коментарі для представників російських медіа підтвердив, що зустрічався з членами української делегації.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого в Женеві закінчився перший день тристоронніх консультацій між Україною, США та РФ. Сьогодні, 18 лютого, відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-США–Росія.

За інформацією видання Axios, переговори у Женеві зайшли в «глухий кут».

The Guardian зазначає, що другий день переговорів завершився лише через дві години, що свідчить про мізерний прогрес.