Пізнали Росію пізно: брат Джей Ді Венса, який воював у ЗСУ, пояснив злам у політиці Трампа

Нейт Венс у формі ЗСУ

Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, який воював у лавах Збройних Сил України, вважає, що адміністрація Дональда Трампа кардинально змінила свою позицію щодо війни, оскільки "пізнала, чим є теперішня Росія".

Про це він заявив в інтерв'ю на полях Варшавського безпекового форуму.

Український досвід проти бюрократії Білого дому

Нейт Венс, який на момент скандальної зустрічі Президента Трампа та Володимира Зеленського вже майже три роки провів в Україні, зазначив, що мав чітке ставлення до Кремля та ситуації на фронті.

На його думку, нинішня американська адміністрація була змушена пізнавати справжню сутність Росії вже після її повномасштабного вторгнення.

“Вони починають дізнаватися те, що я вже знав, й іноді це потребує часу”, — заявив Нейт Венс, пояснюючи причини, через які позиція Білого дому щодо підтримки України стала більш рішучою.

Нейт Венс підкреслив, що не критикує процес, якщо бачить, що “люди рухаються в правильному напрямку”. Ця заява підтверджує нещодавню зміну риторики Дональда Трампа, який після зустрічі із Зеленським заявив, що вірить у перемогу України та повернення всіх територій.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська сторона останнім часом відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.