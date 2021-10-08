"Плакати буду тільки за "Слугами народу": Третьякова не збирається перепрошувати через дописи у партійному чаті

"Плакати буду тільки за "Слугами народу": Третьякова не збирається перепрошувати через дописи у партійному чаті

Просити вибачення за колегу довелося Давиду Арахамії.

Скандальна нардепка Галина Третьякова "відзначилася" заявою про смерть колеги Антона Полякова. За таку поведінку її можуть відсторонити від засідань Верховної ради на п'ять днів, а також зняти з посади голови комітету з питань соціального захисту та прав ветеранів.

Як повідомив з трибуни Ради лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, вона написала у партійному чаті "одним ворогом менше".

"Ми хочемо звернутися в першу чергу до фракції "Слуга народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися про людей, дітей, пані Третьякова написала, що "одним ворогом менше" - про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина. Звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту", - наголосив Палиця.

Пізніше ЗМІ оприлюднили в Мережі і оригінали листування.

УНІАН

"Як на мене, то це мінус один ворог. Засім - добре. Розслідування має бути максимально відкритим, з оголошенням всіх фактів - токсикології, його нічного шляху тощо. Щоб був зрозумілий зв'язок чи це депутатська діяльність, чи це його особисте життя", - написала вона.

Після розголосу перепрошувати Третьякова навіть і не подумала.

"У мене два зауваження. Перше зауваження: звідки "За "майбах" знають про те, що пишуть у чаті "Слуга народу"? Це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут у залі Конституцією, вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор - це вам", - заявила вона.

Просити вибачення за Третьякову довелося голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

Навіть після цього Третьякова написала у чаті фракції, що "плакати буде тільки за "Слугами народу".

"І не покликайте на мою гуманітарну сутність. Я з ним в зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за "Слугами народу", - написала вона.

PavlovskyNEWS

Нагадаємо:

Подібні випади нардепка дозволяє собі не вперше. Так раніше Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти " дуже низької якості ". Політикиня розмірковувала на відео щодо доцільності виплати безробітним соціальної допомоги. На її думку, у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші.

". Політикиня розмірковувала на відео щодо доцільності виплати безробітним соціальної допомоги. На її думку, у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші. Слова нардепки викликали багато критики у Мережі, а в Раді Федерації профспілок вимагали відкликати з посади глави Комітету Третьякову за її "антисоціальну позицію".

Федерація профспілок засудила слова нардепки від "Слуги народу" про "дітей низької якості"

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