План деескалації: спецпредставники Трампа проведуть переговори з Україною та європейськими союзниками

Посланці Трампа зустрічаються з командою України та ЄС — деталі від Axios / © Associated Press

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Спецпредставники президента США Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер зустрінуться в Нью-Йорку з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на власні джерела.

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«Посланці президента Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться сьогодні ввечері (різниця у часі між Нью-Йорком та Києвом становить -7 годин, тобто зараз там ще вечір вівторка — Ред.) в Нью-Йорку з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб обговорити українські пропозиції щодо угоди про деескалацію з Росією, за даними двох джерел, які обізнані з ситуацією», — пише журналіст.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо росіяни чинитимуть дзеркально та відмовляться від своїх ударів. За словами Зеленського, США передадуть українську пропозицію стосовно енергетичного перемирʼя росіянам.

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