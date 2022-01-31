"План дій є": Стефанчук оцінив можливість введення "особливого періоду" в Україні

"План дій є": Стефанчук оцінив можливість введення "особливого періоду" в Україні

За його словами, Рада готова до розвитку подій, які визначені законом.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук оцінив можливість введення "особливого періоду" в Україні. За його словами, план дій є.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Рада готова до розвитку подій, які визначені законом.

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"Мова йде про ті випадки, коли в Україні може бути введено "особливий період". Звичайно план є", - зазначив він.

Також Стефанчук вважає, що потрібно знову повернутися до дискусій щодо питання онлайн-голосування.

"Це вже на сьогодні практика всіх парламентів світу, крім України. Треба зробити запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою роботу у жодному випадку", - повідомив спікер Ради.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі потреби у мобілізації населення немає. Натомість відбуватиметься формування сил територіальної оборони. Резніков наголосив, що зараз важливо не поширювати паніку серед населення.

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