План Джонсона: як республіканці розійшлися з адміністрацією Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Республіканці Палати представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном оприлюднили план допомоги Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів, який розходиться з адміністрацією Байдена.

Про це пише Bloomberg.

Цей пакет відокремлює допомогу Ізраїлю від ширшого запиту Байдена на екстрене фінансування, який включає допомогу Україні та Тайваню. У ньому також не надається гуманітарна допомога цивільним особам у Газі та Ізраїлі, про яку запитував Білий дім.

План Джонсона оплачує допомогу Ізраїлю шляхом скорочення підписаного президентом Джо Байденом закону про скорочення інфляції, що вимагає скорочення фінансування на 14,3 мільярда доларів.

Скорочення є розривом із прецедентом, оскільки Конгрес зазвичай не скорочує інші програми для оплати екстрених витрат.

Пакет є одним із перших серйозних законодавчих зусиль нового спікера, і він сказав журналістам, що очікує голосування Палати представників у четвер. Джонсон обговорював пакет допомоги з Байденом минулого тижня.

«Відокремлення коштів України від більшої допомоги Ізраїлю створює ризик того, що Конгрес не зможе продовжити допомогу для контрнаступу країни проти Росії, особливо якщо республіканці Палати представників повторять вересневу спробу вимагати змін до імміграційного законодавства США в обмін на фінансування України», - пише видання.

Підхід Джонсона зміцнить підтримку ізраїльського пакета серед консерваторів Палати представників, але викличе спротив з боку демократів.

«Навряд чи ізраїльський захід прийме Сенат без змін, що потенційно призведе до обмеження фінансування», - пише Bloomberg.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розкритикував лідерів республіканців за те, що вони не надають допомогу Україні та Тайваню, припускаючи, що вони поступаються «фальшивим спокусам ізоляціонізму».

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Вимога скоротити витрати на оплату допомоги Ізраїлю вже викликає засудження з боку демократів, які стурбовані тим, що це створює новий небезпечний прецедент для фінансування надзвичайних ситуацій.

«Коли у вашого сусіда горить будинок, ви не торгуєтеся за ціну садового шланга. Політичні ігри спікера Джонсона є образливими для всіх проізраїльських американців, і я сподіваюся, що він негайно змінить курс», – заявила Деббі Вассерман Шульц, демократ із Флориди.

Але техаський республіканець Чіп Рой, член ультраконсервативної фракції свободи Палати представників, заявив, що він проголосував би проти пакету допомоги Ізраїлю.

«За це потрібно платити реальними грошима, а не бюджетними трюками», — сказав Рой.

Джонсон, який раніше голосував проти допомоги Україні, після того, як став спікером минулого тижня, заявив, що підтримує фінансування допомоги, але хоче вирішувати це окремо та вимагає посиленого контролю за витратами.

У Сенаті тривають двопартійні переговори щодо просування вперед із комбінованим пакетом, який відповідає всім аспектам запиту Байдена на 106 мільярдів доларів, включаючи 61,4 мільярда доларів для України.

Далі Сенат планує провести слухання щодо запиту адміністрації Байдена за участю держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна. Комітет з асигнувань може оприлюднити сенатську версію законопроєкту про надзвичайні ситуації вже цього тижня.

Нагадаємо, що раніше республіканець із Луїзіани Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.

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