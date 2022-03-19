План Маршалла 2.0. – моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли б’ють ракети РФ – Подоляк

План Маршалла 2.0. – моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли б’ють ракети РФ – Подоляк

Він назвав Польщу щирим другом України за таку ініціативу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк схвально прокоментував ініціативу Польщі про план відновлення України за аналогією з Планом Маршалла.

Про це йдеться в повідомленні Подоляка 19 березня.

"План Маршалла 2.0. – це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти України. Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти Україні відновитися. Польща – щирий друг України", – написав радник голови президентського офісу.

План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти . @MorawieckiM бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися. – щирий друг . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз повинен розробити план відновлення України за аналогією з Планом Маршалла, зокрема за підтримки найбагатших країн союзу. Він пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.