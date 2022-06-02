"План Маршалла для України": Кулеба розповів, навіщо збирається конференція в швейцарському Лугано 

У швейцарському місті Лугано 4-5 липня відбудеться велика конференція з питань повоєнної відбудови України.
Завданням конференції у Лугано буде координування планів і намірів підтримки України в єдину концепцію повоєнної відбудови.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.
«Вже є розуміння конкретики: хто що привезе. Утім є важливіше задача, яку має вирішити конференція в Лугано, - це власне зробити так, щоб всі 100 тисяч планів і намірів підтримати Україну були скоординовані та зліплені в якусь цілісну концепцію», - зауважив Кулеба.
Глава МЗС додав, що цю концепцію можна назвати планом Маршалла для України.
«Задача Лугано буде всіх ключових гравців посадити за один стіл і скоординувати, щоб це все зліпилося в цілісну комплексну й ефективну програму і всі над цим працюють дуже багато», - зауважив Кулеба.
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