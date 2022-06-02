"План Маршалла для України": Кулеба розповів, навіщо збирається конференція в швейцарському Лугано

"План Маршалла для України": Кулеба розповів, навіщо збирається конференція в швейцарському Лугано

У швейцарському місті Лугано 4-5 липня відбудеться велика конференція з питань повоєнної відбудови України.

Завданням конференції у Лугано буде координування планів і намірів підтримки України в єдину концепцію повоєнної відбудови.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

«Вже є розуміння конкретики: хто що привезе. Утім є важливіше задача, яку має вирішити конференція в Лугано, - це власне зробити так, щоб всі 100 тисяч планів і намірів підтримати Україну були скоординовані та зліплені в якусь цілісну концепцію», - зауважив Кулеба.

Глава МЗС додав, що цю концепцію можна назвати планом Маршалла для України.

«Задача Лугано буде всіх ключових гравців посадити за один стіл і скоординувати, щоб це все зліпилося в цілісну комплексну й ефективну програму і всі над цим працюють дуже багато», - зауважив Кулеба.

Читайте також:

Кулеба: "Україна не піде на поступки, аби умиротворити Путіна"