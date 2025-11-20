"План миру" чи імітація: експерт про пожвавлення переговорів між США та Росією

Переговори щодо війни в Україні

Реклама

На тлі візиту Володимира Зеленського до Стамбула для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також паралельного прибуття поважної американської делегації до Києва, яка потім прямує до Москви, в інформаційному просторі почалася активізація розмов про «мирний діалог».

Однак український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю OBOZ.UA закликав не тішити себе ілюзіями.

«Весь той „текст“ існує хіба що у хворій московській уяві. Нинішні розмови не торкалися жодного „тексту“, бо тексту як такого немає», — заявив Безсмертний.

Реклама

Він прокоментував статтю в Axios про те, що США та Росія таємно розробляють новий план закінчення війни, розкривши його справжню суть. За його словами, йдеться про нове прочитання угод, які Москва запропонувала США та НАТО у грудні 2021 року.

Спецпредставник Росії Дмитрієв передав до Вашингтона нову редакцію того самого проєкту договору про «гарантії безпеки для Російської Федерації».

Дипломат наголосив, що вся платформа та логіка підходів — «це грудень 2021 року», що повертає нас до неприйнятної логіки: гарантувати безпеку державі-агресору. Розповіді про «оптимізм Дмитрієва» в цьому контексті є «повною нісенітницею».

Безсмертний пояснив, чому активізація відбулася саме зараз.

Реклама

«Вашингтон і Віткофф зайшли в глухий кут у діалозі з Дмитрієвим. І, як завжди, коли американці заходять у глухий кут, вони пропонують європейцям долучитися до процесу», — наголосив експерт.

Він нагадав, що міністр закордонних справ України Сибіга нещодавно заявив, що цей діалог фактично припинений, що було правильним кроком для посилення тиску на Росію.

Щодо візиту Зеленського до Ердогана Безсмертний припустив, що конструктивним елементом у відновленні діалогу є лише тема обміну військовополонених, оскільки цей процес наразі заблокований.

Дипломат підсумував: «Максимум, на що можна вийти за результатами зустрічей у Туреччині — це відновлення діалогу між двома делегаціями. Але прориву в цій переговорній групі не буде».

Реклама

Нагадаємо, The Telegraph повідомило, що команда Дональда Трампа підготувала попередній варіант мирної угоди щодо України та Росії. Проєкт передбачає вихід ЗСУ з усього Донбасу, передавання регіону Москві «в оренду», обмеження оборонних можливостей України та згортання американської військової підтримки.

Натомість Вашингтон пропонує певні гарантії безпеки, тоді як від Росії вимагають лише часткового відведення військ у Запорізькій і Херсонській областях. План викликав різку критику як такий, що фактично змушує Київ до неприйнятних поступок, які суперечать українським «червоним лініям».