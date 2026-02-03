План оборони України: Зеленський підписав указ про нову структуру

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський своїм указом оновив структуру плану оборони України — тобто логіку, розділи й загальну побудову ключового стратегічного документа, що визначає, як держава готується до оборони та діє у разі загроз і війни.

Відповідний указ глави держави №96/2026 від 2 лютого опубліковано на офіційному сайті президента України.

Відповідно до частини третьої статті 3 закону «Про оборону України», Зеленський постановив затвердити структуру плану оборони держави. Сам текст структури не публікується відкрито, оскільки має гриф «для службового користування». Це означає, що документ містить чутливу інформацію, пов’язану з безпекою держави.

Скасовується попередня структура, яка діяла від 2020 року. Указ 2020 року та ще два службові документи більше не чинні. Тобто держава офіційно переходить на оновлену модель планування оборони, з урахуванням нових реалій і загроз.

Уряд отримує конкретне завдання. Кабінет міністрів має:

розробити повний план оборони України за новою структурою;

зробити це спільно з ключовими органами безпеки та фінансової системи: СБУ, Службою зовнішньої розвідки та Національним банком;

подати готовий план на розгляд РНБО.

Указ починає діяти одразу після оприлюднення.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Зеленський після доповіді на той час міністра оборони Дениса Шмигаля заявив про необхідність оновлення плану оборони України та базових безпекових документів з урахуванням досвіду бойових дій. Президент доручив Шмигалю підготувати відповідні пропозиції для Кабміну, а також повідомив про повне фінансування закупівель дронів.