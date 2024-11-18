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"План перемоги" від Бориса Джонсона: британський політик назвав три умови для завершення війни

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"План перемоги" від Бориса Джонсона: британський політик назвав три умови для завершення війни

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / Фото: Associated Press

На думку Джонсона, крім дозволу на удари вглиб РФ, Захід має назвати дату приєднання України до НАТО та надати кредит у стилі ленд-лізу.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід назвати дату приєднання України до НАТО та надати нашій державі кредит у стилі ленд-лізу.

Про це Джонсон написав у соцмережі Х (Твіттер) з приводу 1000-го дня від початку повномасштабної війни Росії проти України.

"У цю гірку річницю друзям України настав час скласти план – не просто вберегти Україну від програшу, а забезпечити українську перемогу", – сказав він.

Насамперед Джонсон привітав рішення президента США Джо Байдена дозволити українцям використовувати ракети ATACMS для ударів вглиб території росії. Він закликав Велику Британію і Францію "негайно" дати подібні дозволи для крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

"Крім того, зараз настав час дати українцям фінансову вогневу міць, щоб вижити та виграти цей конфлікт, за допомогою кредиту в стилі ленд-лізу в розмірі 500 мільярдів доларів, який вони зможуть спроможні виплатити", – вважає Джонсон.

За словами британського експрем'єра, Захід "повинен мати сміливість і логіку" дати Україні необхідні гарантії безпеки та оголосити "найближчим часом" дату вступу до НАТО. На його думку, це остаточно засвідчить, що Україна більше не сателіт Москви, а вільна та незалежна суверенна демократична європейська нація.

"У сукупності ці заходи переконають Путіна в тому, що стало очевидним з моменту його вторгнення: він зробив гігантську помилку і він ніколи не підкорить український народ. Лише тоді, коли Кремль по-справжньому сприйме це повідомлення, мир повернеться в Україну", – підсумував Борис Джонсон.

Раніше Джонсон висловив думку, що переговори з Путіним несуть ризик повернення до "нормандського формату".

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Кузан заявив, що застосування далекобійних ракет по Росії може посилити переговорні позиції України.

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