План перемоги Зеленського фактично віддає майбутнє Києва до рук партнерів – AP

Однак досі жодна країна публічно не схвалила План пепремоги і не прокоментувала його доцільність.

План перемоги України від президента Володимира Зеленського розглядається багатьма як останній засіб держави для зміцнення позиції в будь-яких майбутніх переговорах про припинення вогню з Росією. План фактично віддає майбутнє Києва до руки його партнерів.

Про це йдеться у публікації AP, написаній ще до офіційного оголошення плану Зеленським у парламенті.

У статті вказано, що президент України зібрався принаймні частково оприлюднити у Верховній Раді План перемоги у війні з Росією після того, як кілька тижнів натякав про план прохолодним західним союзникам, зокрема президенту США Джо Байдену.

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"Цей план, що включає військові, політичні, дипломатичні та економічні елементи, розглядається багатьма як останній засіб України для зміцнення своєї позиції в будь-яких майбутніх переговорах про припинення вогню з Росією. Однак досі жодна країна публічно не схвалила це чи не прокоментувала його доцільність", – зазначається в матеріалі.

Автори додали, що Зеленський прагне запровадити План перемоги до того, як новий президент США складе присягу наступного року. Хоча українські чиновники кажуть, що жоден з кандидатів у президенти не обов’язково покращить становище Києва у війні.

Презентація Зеленського в парламенті відбувається в похмурий момент для України. Збройні сили зазнають втрат уздовж східного фронту, оскільки російські війська наближаються до стратегічно важливої перемоги поблизу Покровська – важливого матеріально-технічного центру.

На кожному кроці Москва має чисельну перевагу над Києвом: Україна намагається поповнити військові лави непопулярною мобілізацією; запаси боєприпасів обмежені; перевага Росії в небі сіє хаос для українських оборонних ліній.

"У будь-якому разі план фактично передає майбутнє Києва в руки його партнерів. Без цього будь-яка угода з Росією майже напевно була б невигідною для України, яка втратила в конфлікті п’яту частину своєї території та десятки тисяч життів. Київ навряд чи коли-небудь поверне окуповану територію або отримає репарації за масштабні руйнування по всій країні", – вважають автори статті.

Видання звернуло увагу на кілька елементів Плану перемоги, які стали відомі до офіційної презентації Зеленського. Йдеться про вступ України до НАТО; дозвіл використовувати західну далекобійну зброю для ударів углиб Росії; надання ресурсів для посилення протиповітряної та іншої оборони; посилення санкцій проти Росії. Раптове військове вторгнення України до Курської області у серпні також було частиною плану, сказав Зеленський журналістам. Захоплені території РФ, разом з іншими положеннями плану, ймовірно, слугуватимуть розмінною монетою в переговорах з Москвою.

В матеріалі зазначили, що відповідно до статті 5 НАТО, напад на одного члена вважається нападом на всіх. Українські чиновники стверджують, що включення України до Альянсу утримає президента Росії Володимира Путіна від повторного вторгнення. Однак західні лідери досі не бажали гарантувати запрошення до НАТО, побоюючись ескалації з боку Путіна.

Українські офіційні особи чекали відгуків від західних партнерів на зустрічі Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Однак запланований на минулі вихідні саміт був перенесений через те, що Байден скасував візит у зв’язку з ураганом "Мілтон" у США.

Відтоді Зеленський відвідав західні столиці, щоб представити іншим ключовим партнерам своє бачення. Але наразі ніхто не подав жодних ознак того, що підтримає План перемоги. Дехто висловив занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським: він дав партнерам лише три місяці, щоб прийняти основні принципи плану наприкінці вересня.

До цього часу США були головним спонсором Києва під час війни, але Байден відмовився дозволити використовувати зброю великої дальності для ударів по конкретних цілях всередині Росії, побоюючись можливої ескалації війни. Водночас увагу Вашингтона відвертає загострення конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і Хезболлою.

Багато хто очікує, що кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс продовжить політику нинішнього лідера держави і збереже статус-кво. За часів Байдена допомога США Києву, хоч і була значною, постійно надходила надто пізно, щоб принести суттєві зміни для українських сил. Своєю чергою кандидат від республіканців Дональд Трамп лише сказав, що швидко покладе край війні, не сказавши, як.

Нагадаємо, 16 жовтня під час виступу в парламенті Зеленський представив План перемоги. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 16 жовтня. Українці почули План перемоги | РФ модернізує Шахеди

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