"План Перемоги" Зеленського під питанням: чому США сумніваються в його ефективності

Адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план перемоги українського президента Володимира Зеленського не має всеосяжної стратегії.

Про це пише Wall Street Journal.

Цей план, за словами видання, розглядається як "перепаковане прохання" про більшу кількість зброї та зняття обмежень на використання ракет дальньої дії.

Що не так із "Планом Перемоги" Зеленського

Український президент останніми тижнями наголошував, що цей план є основою для перемоги над Росією. Нині він планує представити його деталі президенту Байдену під час зустрічі у Білому домі.

Утім американські та європейські високопосадовці, які ознайомлені із загальними деталями документа, запевняють, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо з огляду на те, що російські війська "повільно, але неухильно просуваються на полі бою".

"Я не вражений, там не так вже й багато нового", — зазначив один із посадовців.

Центральним елементом плану, як вказують автори статті, є вимога до Сполучених Штатів дозволили Києву бити своєю зброєю по об'єктах у тилу Росії. Водночас Байден затято відмовляється зняти обмеження через острах ескалації війни.

Видання пише, що США і Україна сподівалися на єдність у виборі подальшого шляху, однак зараз вони опинилися на вирішальному етапі воєнного конфлікту без спільного бачення.

У своїй промові в ООН у середу Зеленський попередив про загрози з боку Росії щодо енергетичної інфраструктури та атомних станцій України, але не став говорити про будь-які деталі мирного плану чи робити запити, пов'язані зі зброєю.

WSJ вказує, що за лаштунками Зеленський висуває максималістські пропозиції, сподіваючись, що США та їхні союзники нададуть Києву всі запитувані ресурси. Тоді як адміністрація Байдена очікувала почути щось конкретне, що могла б підтримати з огляду на те, що до закінчення терміну її повноважень залишилося лише чотири місяці.

План перемоги Зеленського широко охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку, заявив у вівторок високопосадовець Держдепу.

Але, як твердять американські та європейські чиновники, найбільш розробленою частиною плану є перша фаза – запити, пов'язані з озброєнням, тоді як решта ключових елементів мають менше конкретики.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак називає план "дуже конкретним і зрозумілим", заявляючи, що той "містить як військову, так і дипломатичну частини", а також перспективи майбутніх економічних вигод.

Сам Зеленський говорив про чотири пункти свого плану – військовий, політичний, економічний та дипломатичний. Всі ці пункти містять конкретні кроки, які потрібні Україні вже зараз, щоб виграти у війні проти Росії.

На брифінгу перед від’їздом Зеленський також зазначав, що цей план короткостроковий і він може бути виконаний з жовтня по грудень 2024 року.

За даними ВВС, в цьому документі є детальний список зброї та техніки, яка потрібна Україні на фронті, дозвіл західних країн бити далекобійною зброєю по території Росії, а також гарантії майбутнього членства в НАТО.

Андрій Єрмак у США вже сказав, що політичний вимір стосується вступу України до НАТО.

Ще раніше Зеленський наголошував, що у цьому плані немає пункту про перемовини із Росією. Він не став розкривати конкретних кроків, але зауважив, що документ спрямований на "зміцнення України" – з метою змусити російського лідера сісти за стіл переговорів на справедливих умовах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський окреслив ключові аспекти "Плану Перемоги" України. Він наголосив, що "це важливо зробити зараз, коли офіційні особи, які підтримують Україну, обіймають свої посади".

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