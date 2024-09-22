"План Перемоги" Зеленського: що чекає на Україну, якщо Байден скаже "ні"

Зеленський планує представити "план перемоги" Байдену. Що буде, якщо США не підтримають ініціативу?

Президент України Володимир Зеленський планує представити "План Перемоги" на зустрічі з лідером США Джо Байденом, і розраховує на його схвалення. Однак у разі, якщо Байден відкине цей план, в України ще залишається "план Б".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker.

"Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і превентивного посилення України різними видами озброєнь", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз він пропонує "новий план А" - план зі зміцнення України.

"Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія - це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що "План Перемоги" розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена.

"Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться - що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити в межах плану Б. І це сумно... Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що в такій ситуації не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України.

"Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський окреслив ключові аспекти "Плану Перемоги" України. Він наголосив, що "це важливо зробити зараз, коли офіційні особи, які підтримують Україну, обіймають свої посади".

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