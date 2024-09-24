План перемоги Зеленського: що про нього відомо і які пункти включає

16 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що План перемоги України готовий на 90%. Через два дні, 18 вересня, Зеленський повідомив, що План перемоги вже повністю підготовлений.

Що відомо про цей план і які пункти він містить, з'ясовував ТСН.ua.

За словами директора з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкла Карпентера, в Білому домі з нетерпінням чекають від президента Зеленського презентації Плану перемоги, щоб узгодити стратегічні цілі з Україною протягом останніх чотирьох місяців роботи Адміністрації Байдена. Глава держави збирається представити цей план і чинному президентові США Джо Байдену і кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональдові Трампу.

План розробляли в режимі строгої секретності

"План перемоги" розробляли в Офісі президента України. Про це у коментарі Радіо Свобода 24 вересня розповів голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, ані депутати з провладної фракції "Слуга народу", ані нардепи профільних комітетів не брали участі в його розробленні. Мережко стверджує, що документ розроблявся в "режимі секретності".

"Цей план розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента. Тобто цілком нормально, що в розробці цього плану бере участь його Офіс. Так і має бути… Річ у тому, що це ж не законопроєкт. Тобто це якийсь конкретний план військово-технічного характеру. Наскільки я розумію, якби йшлося про законопроєкт, то дійсно тут законодавчий орган влади має бути залучений. А це не закон, і тут абсолютно правильно, що це відбувається в режимі секретності, закритості, бо там можуть бути положення, які мають секретний характер", – додав депутат.

Що наразі відомо про план перемоги

В Офісі президента розповідали, що План перемоги міститиме чотири пункти: дипломатичний і військовий примус РФ до миру, а також політичний та економічний складники.

The Times також пише про чотири ключові пункти: запит на гарантії безпеки Заходу; продовження операції України в російську Курській області, щоб зміцнити позицію Києва на переговорах; постачання зброї; міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги Зеленського. Видання Bloomberg теж пише, що у плані Зеленського йдеться зокрема, про запрошення до НАТО та чіткий шлях до членства у ЄС.

Як додає Kyodo, план перемоги у війні президента України Володимира Зеленського включатиме детальний перелік військової допомоги, життєво важливої для перемоги над Росією, а також прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності.

Що стосується економічних заходів, план передбачатиме інвестиції союзників для розширення виробництва в Україні зброї, такої як безпілотники та ракети, водночас вимагаючи впровадження нових санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати війну.

Сам президент Зеленський попередив, що не розкриє всі деталі плану до зустрічі з Байденом.

Чи буде замороження війни

Недавно у відомому німецькому виданні BILD з'явилася стаття, що президент Володимир Зеленський в США начебто може оголосити про замороження бойових дій. За інформацією видання, президент України може запропонувати локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту, що означає тимчасове замороження конфлікту.

Своєю чергою в ОП наголосили, що Україна не погодиться на "Мінськ-3" або будь-який інший формат для врегулювання війни, що передбачатиме відмову від територій.

Коли можна реалізувати План перемоги

Президент Зеленський під час спільної пресконференції у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 20 вересня, заявив, що План перемоги України можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень

"План розрахований на швидкі рішення наших партнерів, які мають відбутися з жовтня по грудень. Тоді ми вважатимемо, що план спрацює", – сказав він, передає Укрінформ.

Чому документ найперше везуть до США

Як пише ВВС-Україна, План спочатку представлять у США, оскільки ця країна є найсильнішим партнером України і має потужність забезпечити його виконання.

"Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги", – говорив Зеленський у своєму зверненні 22 вересня.

Прориву не буде?

За інформацією Bloomberg, західні посадовці намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги" президента Володимира Зеленського цього тижня у США. Вони заявили, що не бачать у цьому плані прориву.

Інший західний чиновник у коментарі виданню назвав це "списком бажань".

"Похмура оцінка плану підкреслює поглиблення почуття песимізму серед країн-союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на посаду після виборів лише через шість тижнів", – зазначають у Bloomberg.

Крім того, західні країни починають турбуватися про власну безпеку, оскільки Росія продовжує виробництво зброї, яка може мати вплив за межі України.

Реакція РФ

Речник російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, що Кремль може погодитися вивчити план Володимира Зеленського для завершення війни. Однак для цього є одна умова.

Умовою, за якої в РФ вивчатимуть план Зеленського, є його публікація "в офіційних джерелах".

Спливли перші деталі про план перемоги Зеленського! Вже відомі основні пункти

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