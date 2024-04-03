План посилення оборони Європи: Німеччина, Франція та Польща опублікували спільну статтю

Бербок, Сежурне та Сікорський у спільній статті зазначили, що аби у Європі був мир, російський імперіалізм має бути зупинений.

Європейські союзники повинні взяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО та продемонструвати готовність взяти на себе більше відповідальності за захист Європи.

Про це заявили у спільній статті на Politico з нагоди 75-ї річниці створення блоку очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне та голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

У публікації зазначається, що понад два роки Росія не просто веде невиправдану та незаконну агресивну війну проти України, але й президент Росії Володимир Путін чітко дає зрозуміти, що "його імперські амбіції сягають далеко за межі України – що він атакує сам європейський мирний лад".

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"Тому, святкуючи річницю НАТО, ми не повинні впадати в самовдоволення. Навпаки, ми повинні відповідати тому факту, що цей момент може визначити майбутнє, у якому житимуть наші діти", – наголосили міністри трьох держав-членів Альянсу.

Вони вказали, що підтримують Україну в захисті європейської свободи та безпеки, але також інвестують у власні сили в Європі. Не слід припускатися помилки: сьогодні Україна під ударом, а завтра це може бути якась інша частина Європи. І Росія не припинить своєї агресивної та імперіалістичної політики в осяжному майбутньому.

"Разом ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО"

"Ось чому в 75-ту річницю НАТО ми повторюємо основоположний принцип НАТО: напад на одного з нас вважається нападом на всіх. Один за всіх і всі за одного. Разом ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО і об’єднаємося проти будь-якої майбутньої російської агресії", – наголошується у статті.

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Там також зазначається, що аби у Європі був мир, російський імперіалізм має бути зупинений. Не можна допустити жодних "сірих зон", тому що Путін сприймає їх як запрошення до підриву територіальної цілісності та суверенітету, проведення уявних ліній на мапі та, зрештою, застосування військової сили. А повномасштабне вторгнення до України довело, що політика поступок щодо Росії в надії, що вона зможе повернути мир або стабільність на континент, є наївною.

"Ось чому європейські союзники повинні взяти на себе справедливу частку колективного тягаря НАТО та продемонструвати готовність взяти на себе більше відповідальності за захист Європи. Міцний трансатлантичний зв’язок залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, повинні усунути деякі з найбільш нагальних недоліків, які стали до болю очевидними протягом останніх місяців і років: прогалини в можливостях, готовності наших сил, виробничих потужностях, логістиці, стандартизації та сумісності", – йдеться у статті Бербок, Сежурне та Сікорського.

Вони констатували, що США давно взяли на себе більший тягар, ніж решта Альянсу, але колективна оборона – це спільні зусилля членів блоку.

Кроки для посилення безпеки Європи

У публікації вказується, що аби взяти на себе більшу відповідальність за спільну безпеку, європейські союзники повинні зробити такі кроки:

По-перше, витрати щонайменше 2% ВВП на оборону є необхідною передумовою та основою, на якій будується колективна оборона. Цього року Німеччина, Франція та Польща досягають цієї мети, але ці цифри можуть бути лише відправною точкою. Потрібно переконатися, що кошти витрачаються стратегічно – перш за все, на розвиток сил і можливостей, необхідних для колективної оборони.

на оборону є необхідною передумовою та основою, на якій будується колективна оборона. Цього року Німеччина, Франція та Польща досягають цієї мети, але ці цифри можуть бути лише відправною точкою. Потрібно переконатися, що кошти витрачаються стратегічно – перш за все, на розвиток сил і можливостей, необхідних для колективної оборони. По-друге, потрібно використати весь промисловий потенціал континенту для модернізації європейського військового потенціалу, збільшення виробництва та отримання ефекту масштабу. Національна оборонна промисловість є ключовою для цього. Їй потрібні обов’язкові довгострокові контракти – із чіткими часовими межами, рівнем амбіцій, фіксованими фінансовими зобов’язаннями та гарантіями купівлі від урядів держав.

Національна оборонна промисловість є ключовою для цього. Їй потрібні обов’язкові довгострокові контракти – із чіткими часовими межами, рівнем амбіцій, фіксованими фінансовими зобов’язаннями та гарантіями купівлі від урядів держав. По-третє, потрібно інвестувати в технології майбутнього, аби зберегти технологічну перевагу та ліквідувати прогалини в можливостях. Інноваційні зусилля Європи допоможуть НАТО зберегти його технологічну перевагу над потенційними противниками та посилити стримування та захист.

Автори публікації поінформували, що багато з цих необхідних інструментів уже є в розпорядженні Європи – від Європейського фонду оборони до Європейського фонду миру та Європейського інвестиційного банку. Водночас розробляються інші інструменти для зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази.

"Нам потрібно спиратися на них і повною мірою використати їхній потенціал, щоб зміцнити європейський стовп у внесках до НАТО. У контексті зростальних загроз і викликів безпеці ми знову підтверджуємо зобов’язання ЄС підвищити свою загальну оборонну готовність і можливості відповідно до своїх потреб і амбіцій", – наголошується в заяві.

Європа повинна переконатися, що агресія Путіна не окупиться – ні зараз, ні в майбутньому

Резюмуючи, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі вказали, що після двох років війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну та пережити європейську підтримку. Він також прагне перевірити єдність і рішучість союзників.

"Таким чином, сила, єдність і співпраця повинні керувати нашою відповіддю. Ми повинні переконатися, що його агресія не окупиться – ні зараз, ні в майбутньому. І в 75-річчя НАТО ми переконані: свобода і безпека на майбутні роки вимагають сучасного та сильного трансатлантичного альянсу. Як європейці, ми готові зробити свій внесок", – резюмували автори статті.

До слова, напередодні речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано відреагував на заяву самапроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку до війни. Стано наголосив, що ЄС зміцнюватиме блок, аби бути готовим до протистояння.

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