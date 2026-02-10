План повної капітуляції: чого насправді вимагає Кремль у мирних переговорах

Кремль. / © Associated Press

Кремль давно вимагає «демілітаризації» України, щоб запобігти можливості країни захищатися. РФ хоче диктувати не лише кількість військ у повоєнній українській армії, але й зброю та обладнання в арсеналі ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики проаналізували заяви очільника МЗС Росії Сергія Лавров одному пропагандистському виданню. Зокрема, у розмові він повторив вимогу Москви щодо ефективного контролю над повоєнним урядом України, а також розміром і складом її військових сил. Він заявив, мовляв, «не сумнівається» в тому, що РФ запобігатиме розгортанню «будь-якої зброї, яка загрожує їй, на території України», щоб забезпечити безпеку Росії.

Позиція, кодифікована у Стамбульських протоколах 2022-го, на які Кремль періодично посилається як на основу для мирної угоди. В ISW наголошують, що обмеження Стамбульських протоколів залишили б Україну безпорадною перед майбутньою російською агресією.

Водночас вимога Лаврова щодо західної зброї, ймовірно, заборонить будь-яку суттєву військову допомогу Заходу повоєнній Україні в майбутньому, відкинувши підтримувані США зусилля щодо створення сильних Збройних сил для гарантування безпеки країни після мирного врегулювання.

Окрім того, очільник російського МЗС зухвало стверджував, мовляв, мирне врегулювання має ліквідувати «нацистське коріння» України, щоб забезпечити безпеку РФ та права етнічних росіян та російськомовних жителів «Криму, Донбасу та Новоросії».

«Кремль закликає до „денацифікації“ України від 2022-го, щоб вимагати усунення чинного уряду України і його заміни проросійським маріонетковим урядом. Посилання Лаврова на „Новоросію“ — аморфний вигаданий регіон на півдні та сході України, який простягається за межі Криму та чотирьох областей, незаконно анексованих Росією, — продовжує демонструвати, що територіальні вимоги Росії виходять за межі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей», — наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

Лавров також заявив, що Російська Федерація повинна забезпечити свою безпеку перед обличчям нібито європейської загрози «розв’язати війну» проти країни. Зокрема, 2021-го Росія висунула ультиматуми, вимагаючи від США і НАТО «гарантій безпеки». Це, наголошують в ISW, рівнозначно руйнуванню нинішнього Альянсу, з вимогами до нього скасувати розгортання сил або систем озброєння в державах-членах, які приєдналися до НАТО після 1997-го.

«Заяви Лаврова є неявним повторенням початкових воєнних цілей Путіна від 2021 та 2022 років, що рівнозначно повній капітуляції України та НАТО, фактично сигналізуючи про те, що будь-яка мирна угода, яка не враховує вимоги РФ не лише до України, а й до НАТО та Заходу, не задовольнить Кремль», — йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що наполягання Москви на цих вимогах є закликами до Штатів відмовитися від процесу переговорів, який Вашингтон вів з Україною та Європою від моменту публікації мирного плану США, що складався з 28 пунктів.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров відверто назвав ультимативні вимоги Кремля до України, щоб припинити війну. З його слів, нібито Москва згодна на те, щоб Україна збереглася як держава, але Київ має стати нейтральним.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ці заяви свідчать про те, що РФ фактично визнали план перетворення країни на другу Білорусь. Адже вимоги щодо українського «нейтралітету» спрямована на перетворення країни на проросійську державу-посередника.