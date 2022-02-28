План провалився: Данілов заявив, що Путін хотів захопити Київ і створити маріонетковий уряд

Данілов заявив, що план російського вторгнення до України будувався на принципах нацистських попередників.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українському військовому керівництву вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи. За його словами, на сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто.

Про це заявив Данілов у Facebook.

Секретар РНБО вказав, що план російського вторгнення був побудований на принципах їхніх нацистських попередників - блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни.

Центральним пунктом плану путінського вторгнення, за словами Данілова, було захоплення української столиці - міста Києва, і створення маріонеткового уряду, підконтрольного РФ.

"П‘ятий день героїчної боротьби. Наші військові, ТРО, весь сектор безпеки і оброни працює в режимі повної мобілізації. Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем - Президентом України Володимиром Зеленським вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи. На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто", - сказав він.

Секретар РНБО вказав, що нині українські військові дали відсіч ворогу по всіх напрямках. Але важкі бої тривають.

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"У цьому плані хочу звернути увагу на те, що особливої важливості в умовах війни набуває питання інформаційної протидії.

Нині однією з критичних проблем для московського військового керівництва стало питання необхідності приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються, і які стає все важче приховувати. Тому одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених", - наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Данілов наголосив, що мета України нині - це розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни. Тому він закликав українців інформаційно воювати на території ворога всіма можливими інструментами впливу - через спілкування зі знайомими і родичами, які проживають на Росії, використовувати соціальні мережі і російські популярні пабліки, створювати дезорганізуюче відео та текстовий контент, і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками РФ.

"Таким чином, можна констатувати, що українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з щодня і з кожним днем ми ближче до нашої остаточної перемоги. Слава Україні, смерть ворогам", - підсумував Данілов.