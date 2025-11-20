Мирний план Трампа / © ТСН.ua

Реклама

В Україні продовжують коментувати план припинення війни, запропонований Україні через посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Зокрема, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця написав на платформі X, що поява плану та його зміст наводять його на думки про ІПСО (інформаційно-психологічну спеціальну операцію — ред.).

«Читаю тут про деякі плани і спадає на думку щонайменше два феномена — Держплан (Госплан московською) — фабрика нереалістичних планів і ІПСО — спланована маніпуляція інформацією для впливу на думки та емоції людей, яка відрізняється від звичайних фейків своєю продуманістю і чіткими цілями. Остання використовуються також для того, щоб посіяти паніку, розколоти суспільство … Так що там, кажете, сьогодні розганяють про „плани“ …», — зазначив Кислиця.

Реклама

Песимістичний прогноз щодо реалізації плану, який просуває Віткофф, висловив український економіст та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у соцмережі Facebook.

«Трамп очікувано скористався Міндічгейтом, щоб спробувати змусити Зеленського піти на умови Москви: зменшення армії, здача нових територій, обмеження зброї тощо. Це не спрацює.

В черговий раз американці помиляються думаючи, що вони можуть нагнути Україну. Насправді, це показує непродуманість дій США, їхню стратегічну слабкість, і відстутність розуміння ситуації та довгострокового планування. Головний прокол Трампа в тому, що він вважає, що суспільне обурення корупцією в Україні це те саме що слабкий Зеленський який піде на будь-які умови.

Тиск Трампа як завжди знов посилить підтримку Зеленського і консолідує суспільство. Ці «великі» держави постійно роблять ту саму помилку вважаючи що тиск працює. Хіба чотири роки війни та і вся історія України не довела, що тиснути на Україну не досягає результату», — написав Милованов.

Реклама

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа підготувала широкий «мирний план» із 28 пунктів, що висуває жорсткі вимоги до України.