План припинення вогню: Зеленський сказав, коли з’явиться і чи прийме його Путін

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та «коаліція рішучих» разом працюватимуть над планом припинення вогню протягом наступних 10 днів. Але президент Росії Володимир Путін навряд чи прийме цей план.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Axios.

Як заявив минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, «коаліція рішучих» розробила для України мирний план до кінця 2025 року.

Реклама

«Ми разом розробили конкретний план до кінця року. Перш за все, ми робитимемо все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність», — висловився Стармер.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що план має бути коротким, без занадто багатьох деталей.

«Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів«, — сказав президент України.

Водночас він наголосив, що скептично ставиться до готовності Путіна прийняти будь-який мирний план.

Реклама

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський та лідери країн Євросоюзу підтримали позицію президента США Дональда Трампа про необхідність негайного припинення бойових дій. Згідно з їхнім баченням, поточна лінія фронту може стати основою для початку мирних переговорів.

За даними Bloomberg, європейські країни спільно з Україною готують 12-пунктову пропозицію для завершення війни, яка передбачає припинення бойових дій за поточними лініями.