План Путіна не спрацював, він не має чіткого розуміння щодо дій в Україні - ексдепутатка Бундестагу

Ексдепутатка Бундестагу ФРН Марілуїзе Бек розповіла про плани Путіна, ставлення Німеччини до війни, шлях України до Євросоюзу та загрозу Молдові та Грузії.

Марілуїзе Бек вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін остаточно ще не вирішив, що далі робити в Україні, він не має чіткого плану.

Про це вона повідомила в інтерв'ю ведучій 1+1 Наталії Мосейчук.

"Я не певна, що він знає сам. Очевидно, його план номер один – не спрацював, як він сподівався. Взяти Київ за три дні, поставити фейковий уряд та взяти під контроль всю країну. З несподіваним опором і силою української армії і готовністю протистояти російським військам, незалежно від того, були великі втрати чи ні, план Путіна номер один довелося змінити", - зазначила вона.

Однак, за словами Бек, на параді у Москві 9 травня Путін все ще може оголосили про про анексію тих частин української території, які перебувають під окупацією росіян.

Вона також підкреслила, що протягом багатьох років у Німеччині, фактично не залежно від того, який уряд був при владі, говорилося: мир у Європі можливий тільки з Росією, а не проти Росії. Бек зазначила, що коли Путін повернувся до влади, не було чітких ознак і ясного аналізу, що це за режим, що за систему Путін мав на увазі.

"І це було тоді практично повернення КДБ разом з грошима й олігархами, і вони систематично з досить великим терпінням почали це будувати. Багато людей тут досі не мають чіткого розуміння, якою насправді є місія Путіна. Він збирає імперію", - зазначила вона.

За її словами, ставлення Німеччини до війни значно змінилося. Загально можна сказати так: це була суміш провини, страху і економічних інтересів, три дуже сильних аспекта.

"Війна не почалася зараз, вона почалася вісім років тому, тож ми могли би знати, але тривалий час було дуже багато виправдань. Німеччина негайно купилася на пояснення, що Крим – це російська земля, що справді це був нерозумний Хрущов, який віддав її Україні. І тоді було дуже мало інформації про кримських татар, яких вже вдруге у житті витісняють з Криму, що це був великий злочин проти людства", - сказала вона.

Марілуїзе Бек також наголосила, що старі європейські уряди раніше відмовлялися бачити, що російські газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є геостратегічним проектом, який робить Україну вразливішою.

Бек, говорячи про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца зазначила, що він підтримує цілісність і суверенність України.

"Це видається неможливим для НАТО, чи ЄС, Німеччини, для пана Шольца, що суверенні нації, цілісність кордонів було порушено, а кордони змінюються силами військових. Тож, я думаю, що ви дізнаєтеся, якщо ви поговорите з офісом канцлера та Шольцем, вони скажуть – не принижуйте Росію. Бо ми знаємо з нашої німецької історії, наскільки фатальними можуть бути наслідки такого приниження. Це була картина після першої світової війни, і вона фактично підготувала грунт для них", - сказала вона.

На питання телеведучої, чи відвідає Шольц Україну, Бек зазначила, що швидше за все так. Однак, на її думку йому треба було приїхати набагато раніше до України.

"Мені найбільше подобалася ідея спільного приїзду Джонсона, Макрона і Шольца, утрьох. Показати підтримку трьох великих країн. Шольц, мабуть, спочатку не хотів їхати, тому що поки у Німеччині тривали дебати, і було не ясно, який тип озброєнь постачатиме країна, йому довелося би приїхати з порожніми руками Тож на ту мить для нього це був би дуже тяжкий візит, бо він приїхав би з жахливими п'ятьма тисячами шоломів, з яких пропонували почати поставки", - зазначила вона.

За її словами, після візиту лідера німецької опозиції, він зробить гідну дипломатичну паузу, може тиждень чи два, і потім приїде до України.

Щодо майбутнього України у Європейському союзі, то німецька політикиня вважає, що цей шлях буде швидким.

Вона також вважає, що президент Росії Володимир Путін насправді хоче отримати перемогу над Заходом.

"Сполучені Штати. Вони завжди були кошмаром Росії. Тож, це про США, і саме вони створили НАТО, і є найсильнішою силою Альянсу, тож, звичайно, якщо Путін зумів би справді знищити Україну, і його руки би звільнилися, тоді він, думаю, спочатку зайнявся би Молдовою чи Грузією", - сказала вона.

На питання ведучої про те, що Молдова не змогла би протистояти Росії, адже у неї практично немає армії, Бек зазначила, що боротьбу проти Росії необхідно підтримувати усім країнам, зокрема і Німеччині.

"Не буде аморальним сказати, що цю війну треба підтримувати з нашого боку, і не лише через неймовірні страждання вашого народу, а й через нашу зацікавленість у вашій перемозі.І вдячність безмежна за те, що ви зупинили російську армію", - підкреслила вона.

Ексдепутатка Німеччини також сподівається, що Росія не доб'ється успіхів у війні проти України.

За її словами, вона радіє, коли російську армію відкидають назад – з кожного невеликого села України.

"Те, що відбувається наразі біля Харкова. Це дає мені надію. І я сподіваюся, що у російської армії ніколи не буде достатньо сили, щоби розділити й оточити частини української армії на Сході. Я сподіваюся, що прекрасне, моє улюблене місто Одеса не буде обстріляне, як це було з Маріуполем", - наголосила вона.

Марілуїзе Бек також вважає, що рішення Зеленського продовжувати війну, на жаль, залежить від того, наскільки довго Захід готовий надавати підтримку.

Наприкінці інтерв’ю Марілуїзе Бек звернулася до українців.

"Ми знаємо, що війни виграє дух, і всередині української держави є цей дух, як ціле з її суспільством. І немає духу у цій заплутаній, агресивній, погано опікуваній власним урядом армії, яка воює на іншому боці", - резюмувала вона.

Нагадаємо, соціал-демократи Німеччини заявили про європейські перспективи для України.

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