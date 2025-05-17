План Путіна провалився: зустріч у Стамбулі не стала продовженням переговорів 2022 року — Сибіга

Андрій Сибіга / © Facebook Андрія Сибіги

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки зустрічі української делегації з представниками Росії та дав оцінку перемовинам.

Про це Сибіга повідомив у Facebook

“Якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке: 1000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс”, — йдеться у повідомленні.

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“Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків. Ну і в цьому контексті — зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч. Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен”, — заявив міністра.

“Ну і насамкінець, план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки. Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне. Президент України Володимир Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України. Про це нам сьогодні прямо сказати всі наші партнери. Наша команда продовжує працювати”, — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що раніше Кремль озвучив вимоги до України на переговорах. Ці пункти, фактично є ультиматумом, а не пропозицією до миру.