Дональд Трамп / © Associated Press

Запропонований Дональдом Трампом план мирного врегулювання, що складається з 20 пунктів, по суті передбачає розподіл України та можливі територіальні втрати.

Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

За його словами, сам характер такого переговорного процесу свідчить про загрозу втрати частини українських територій.

«Переговорний процес, ініційований самим Дональдом Трампом, ті 20 пунктів, по факту, є договором про розподіл України. А якщо йдеться про розподіл України, то це означає територіальні втрати», — наголосив Горбач.

Він зазначив, що навіть якщо Україна юридично не визнає ці території втраченими й надалі вважатиме їх тимчасово окупованими, фактичний контроль над ними залишатиметься за ворогом.

«Ми можемо не визнавати ці території втраченими, а тимчасово окупованими, проте по суті вони будуть контрольовані нашим ворогом. Вони й зараз контрольовані нашим ворогом», — підкреслив експерт.

Горбач також застеріг, що поступки територіями в обмін на мир або абстрактні гарантії безпеки не здатні забезпечити тривалий результат.

«Поступки територіями в обмін на мир чи на якісь ефемерні гарантії безпеки не приведуть до стійкого, а тим більше до справедливого миру. Стійкий мир може настати лише тоді, коли він буде справедливим», — зазначив він.

За словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, справедливий мир можливий лише за умови покарання агресора.

«Без справедливого покарання агресора справедливий мир не настане», — резюмував Горбач.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що інформував президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про обстріли енергетичної інфраструктури України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп не зацікавлений у довготривалому переговорному процесі щодо російсько-української війни та розраховує до початку літа вийти щонайменше на формат стійкого перемир’я.