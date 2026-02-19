План Трампа провалився: європейські розвідки про шанси на досягнення миру в Україні цього року

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Попри заяви Білого дому про «близькість» домовленостей, керівники провідних європейських спецслужб вважають, що план Дональда Трампа щодо швидкого закінчення війни цього року фактично провалився.

Про це пише Reuters.

Прірва між очікуваннями США та реальністю

Керівники п’яти європейських розвідок на умовах анонімності повідомили Reuters, що заяви Дональда Трампа про «успішне посередництво» США не відповідають дійсності. В той час, як Вашингтон прагне укласти угоду до червня (перед проміжними виборами до Конгресу), Москва використовує переговори як «театр» для досягнення власних цілей.

«Росія не прагне миру. Вони прагнуть своїх стратегічних цілей, які не змінилися: усунення Володимира Зеленського та перетворення України на „нейтральний“ буфер», — заявив один з очільників спецслужб.

Чому план Трампа не працює: головні висновки розвідок

Відсутність прогресу: третій раунд переговорів у Женеві 2026 року завершився без жодного прориву щодо територіальних питань.

Дилетантство переговірників: європейські розвідники висловили занепокоєння «дуже обмеженим» рівнем навичок американської команди. Переговори очолюють Стів Віткофф (забудовник) і Джаред Кушнер (зять Трампа) — жоден з них не є дипломатом і не має експертизи щодо РФ чи України.

Пастка поступок: спецслужби попереджають: навіть якщо Україна поступиться Донеччиною, це не принесе миру. Для РФ це стане лише початком для висування нових вимог.

Тіньові угоди на 12 трильйонів

За даними розвідки, Москва намагається розділити переговори на два треки. Перший — формальний про війну, другий — кулуарний про бізнес-угоди зі США. Володимир Зеленський підтвердив, що, за його даними, сторони обговорюють двосторонню співпрацю на суму до 12 трильйонів доларів. Цей план, запропонований російським емісаром Кирилом Дмитрієвим, має на меті зацікавити Трампа та російських олігархів, які страждають від санкцій.

Економічний стан РФ

Попри сподівання на швидкий колапс Росії, розвідники констатують: російська економіка витривала. Хоча у другій половині 2026-го на Москву чекають «дуже високі» фінансові ризики через обмежений доступ до капіталу та високі відсоткові ставки (15,5%), наразі Кремль не відчуває потреби в поспішному мирі.

Тож напрошується висновок, що європейські столиці бачать у діях Вашингтона не реальний шлях до миру, а небезпечну ілюзію, якою майстерно маніпулює Кремль.

Нагадаємо, як пише The Washington Post, поки в Женеві тривають чергові раунди переговорів, реальні перспективи миру стають дедалі примарнішими. Попри колосальні втрати на фронті та економічну кризу, Москва продовжує триматися за свої радикальні вимоги, фактично заводячи глобальний переговорний процес у безвихідь. Росія намагається конвертувати свої воєнні невдачі в дипломатичну «перемогу».