План Трампа щодо України: у Reuters назвали три варіанти закінчення війни

Команда новообраного президента США Дональда Трампа запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Однак політик ще не скликав групу для розробки цього плану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох чиновників.

Один з ексчиновників з галузі національної безпеки США розповів, що у Трампа є три основні пропозиції щодо мирного плану:

план спецпредставника щодо України та Росії генерала Кіта Келлога,

план обраного віцепрезидентом США Джей Ді Венса,

план колишнього в. о. керівника розвідки Річарда Гренелла.

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План Келлога був розроблений у співавторстві з ексчиновником Ради національної безпеки США Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку 2024 року. Документ передбачає заморожування поточних ліній фронту.

У статті зазначається, що новообраний американський лідер надасть Україні більше зброї, лише якщо держава погодиться на мирні переговори. Водночас Трамп попередить Росію про збільшення допомоги для Києва у разі, якщо Москва відмовиться від переговорів. Щодо членства України в НАТО, то воно цим планом не передбачене. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США, які можуть передбачати збільшення постчань зброї після укладення мирної угоди.

Своєю чергою Венс запропонував мирний план у вересні. Політик виступав проти допомоги Україні. Відповідно до його плану, мирна угода між Києвом та Москвою може передбачати демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ. Венс також пропонував відмовити Україні у членстві в НАТО.

Щодо Гренелла, то він виступав за створення "автономних зон" на сході України. Він заявляв, що членство України в Альянсі – не в інтересах США. До речі, як розповів один із радників новообраного американського президента, Гренелл – один із небагатьох, хто був присутній на зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського у вересні в Нью-Йорку.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що Трамп із командою вивчають український "План перемоги", і запевнив, що "капітуляції з боку України не буде".

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