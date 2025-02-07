План Трампа щодо завершення війни в Україні може стати великим сюрпризом – Telegraph

Немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампа. Ба більше, все, що сьогодні про них відомо – це лише припущення.

Очікується, що найближчим часом США представлять свій план щодо припинення війни в Україні. Він може включати заморожування конфлікту по наявній лінії фронту та введення британських миротворців для забезпечення припинення вогню.

Про це пише The Telegraph.

"Заморожування конфлікту на нинішніх позиціях буде означати, що Росія збереже контроль над приблизно 20% території України, в основному над південно-східним регіоном. Очікувалося, що це стане каменем спотикання, оскільки раніше Київ заявляв, що продовжить боротьбу з Росією до тих пір, поки Україна не повернеться до своїх міжнародно визнаних кордонів. Однак у листопаді Володимир Зеленський вперше визнав, що готовий поступитися Росії територією, щоб покласти край війні", – йдеться у статті.

В обмін на заморожування конфлікту по лінії фронту, що існує сьогодні, Україна отримає гарантії безпеки, які забезпечать неможливість повторного нападу Росії. Але які саме гарантії безпеки нададуть Україні, залишається незрозумілим.

Наприклад, Україна давно хоче стати членом НАТО, а у разі відмови хотіла б повернути собі ядерну зброю, від якої відмовилася після розпаду СРСР.

Ще один аспект плану Трампа включає проведення президентських та парламентських виборів в Україні, бажано до кінця року, особливо якщо вдасться досягти угоди про припинення вогню.

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Третій елемент плану Трампа стосується українських рідкісноземельних металів та найважливіших мінералів, які США хочуть отримати в обмін на постійну військову підтримку. Але нещодавно стало відомо, що цієї угоди з Україною було досягнуто ще адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена. Однак угоду було відкладено, щоб Трамп міг заявити про це, як про свою перемогу.

Європейські союзники України, включаючи Велику Британію, Польщу та Францію, обговорюють виправлення миротворчого контингенту до України для забезпечення режиму припинення вогню. Але, за словами Зеленського, без участі армії США це не спрацює, оскільки необхідно не менше 200 тисяч солдатів, а "Європа сама по собі не є достатньо надійною".

При цьому Трамп, який хоче мінімізувати участь США у глобальних конфліктах, навряд чи погодиться на відправлення американських військ для участі в миротворчій місії в Україні. США також, мабуть, готові відхилити запит України на отримання ядерної зброї. Однак щодо членства України в НАТО адміністрація Трампа поки що зберігає мовчання.

"Це одна з причин, через яку я наступного тижня вирушаю до Європи — щоб побачити їх віч-на-віч і донести це до президента", — сказав Келлог, відповідаючи на питання про вступ України до НАТО.

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Видання зазначає, що також немає жодних гарантій, що Москва погодиться закінчити війну на цих умовах. Більше того, все, що сьогодні відомо про умови плану Трампа, – це лише припущення.

"Зовнішня політика Трампа, яка має на меті викликати в світі шок і трепет, знаходиться в самому розпалі, тому немає жодних гарантій щодо того, що увійде до його плану з припинення війни, а що ні", – йдеться у статті.

Після його шокувальних заяв про депортацію палестинців з Гази, захоплення Гренландії та "51-ий штат" Канада, план завершення війни в Україні може стати черговим сюрпризом.

Нагадаємо, у світлі заяв Трампа про створення "близькосхідної рив'єри" в Газі було б не дивно, якби президент США запропонував закінчити війну подібним проєктом у Криму. Такі безглузді плани "в стилі Трампа" мали як мінімум налякати Путіна, але можуть отримати більше визнання в Москві, ніж на Близькому Сході.

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