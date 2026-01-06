План Трампа щодо Гренландії: The Economist дізналося про угоду, яку готують США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над угодою щодо Гренландії, яку, ймовірно, запропонує владі острова. У Вашингтоні розглядають можливість укладення Угоди про вільну асоціацію.

Про це йдеться у статті The Economist.

Плани Трампа щодо Гренландії: чи можлива анексія

Як це часто буває з Трампом, складно сказати, наскільки далеко він готовий зайти у своїх заявах про бажання отримати контроль над Гренландією. Він уже навів цілу низку аргументів на користь свого інтересу до арктичного острова: від доступу до ресурсів і обіцянок добробуту для гренландців до посилення безпеки США. У риториці Трампа чітко простежуються мотиви Доктрини Монро XIX століття, спрямованої на витіснення зовнішніх сил із Західної півкулі.

Реклама

«Це надзвичайно стратегічно… Гренландія вся вкрита російськими та китайськими кораблями», — заявив американський лідер.

Хоча сценарій повної анексії видається малоймовірним, ігнорувати інтерес Трампа не варто. Схоже, він прагне зміцнити американський вплив на острові і переглянути його статус ще до завершення каденції.

Поточний підхід адміністрації США має два складники. Перший— заохочення окремих сил у русі за незалежність Гренландії та загострення протиріч із Данією. Другий — спроба домовитися з самим островом напряму, потенційно оминаючи Копенгаген.

Угода між США та Гренландією

Дедалі наполегливіше обговорюється можливість конкретної угоди між США і Гренландією. Трамп не раз порівнював ситуацію з масштабною угодою з нерухомістю, яка, мовляв, принесе острову великі прибутки.

Реклама

У США розглядають ідею запропонувати Гренландії Угоду про вільну асоціацію (Compact of Free Association, COFA) — формат, що застосовувався до низки малих держав у Тихому океані. Такі домовленості дозволяють американським військовим діяти практично без обмежень, доповнюючись економічними пільгами, зокрема безмитною торгівлею.

У Данії ж наголошують, що на острові вже функціонує американська військова база, яка і так забезпечує США значну свободу дій. Формально чинний договір не обмежує чисельність американських військ у Гренландії, але будь-які суттєві зміни, ймовірно, вимагали б згоди Копенгагена. Спроби Вашингтона вийти на прямі переговори з урядом Гренландії поки що результату не дали.

Самі гренландці готуються до непростого періоду.

«[Гренландія] перебуває [в] зоні дії Доктрини Монро. І ми знаємо, що це означає», — сказав депутат парламенту Гренландії та прихильник незалежності Куно Фенкер.

Реклама

Нагадаємо, заступник очільника адміністрації президента США Стівен Міллер офіційно підтвердив курс країни на приєднання Гренландії, назвавши це частиною стратегії національної безпеки. Він поставив під сумнів територіальну приналежність острова, охарактеризувавши контроль Данії над Гренландією як «колоніальний». Попри ухильну відповідь щодо прямого введення військ, Міллер наголосив, що ніхто не наважиться на військове протистояння зі США за майбутнє арктичної території.