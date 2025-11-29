План Трампа тріщить по швах: чому все пішло не так і процес може зайти до глухого кута

Дональд Трамп. / © Associated Press

Минулої суботи президент США Дональд Трамп попередив українського колегу Володимира Зеленського, що Києву доведеться ухвалити його нещодавно запропонований мирний план з 28-пунктів. Він навіть дав Україні час - до Дня подяки, 27 листопада. Втім, цього не сталося. Ба більше - за тиждень багато чого змінилося.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Ще минулої суботи, 22 листопада, план містив 28 пунктів. Пропозиція викликала занепокоєння в Україні та серед її союзників, оскільки передавала б Росії великі території і суттєво скорочувала б чисельність армії.

Коли вперше було оприлюднено початковий “мирний план”, Зеленський попередив українців, що “зараз один із найскладніших днів у нашій історії”. Ба більше, з його слів, “країна може зіткнутися з дуже складним вибором: або втратити свою гідність, або ризикувати втратити ключового партнера”.

Втім, тоді Трамп відкинув ці занепокоєння. Мовляв, “у якийсь момент йому (Зеленському - Ред.) доведеться з чимось змиритися”. Під час бурхливих дипломатичних подій у Женеві минулу неділю європейські союзники Києва висунули зустрічні пропозиції.

“Здається, що зараз м'яч на боці Москви, оскільки вона ще офіційно не відповіла на зустрічну пропозицію, над якою працюють США та Україна. Але низка російських чиновників публічно заявили, що їхня позиція не змінилася, і вони не йтимуть на поступки”, - наголошує видання.

Зазначається, що наступний тиждень все ще може бути вирішальним. Втім, вважає військовий аналітик Майкл Кларк, мирний процес зазнає невдачі, як це вже траплялося раніше. Кремль, переконаний він, не здасться.

“Тоді важливо, кого звинувачує Дональд Трамп — Росію чи Україну. Дії Європи також мають значення. Якщо ЄС не вживе заходів для використання заморожених російських активів для допомоги Україні у фінансуванні її оборони, то Україна «опиниться у справді великих проблемах”, - наголосив аналітик.

Нагадаємо, диктатор-президент РФ Володимир Путін зробив низку заяв про мирний договір. Зокрема, з його слів, “жодних” проєктів мирного договору нібито не було. Мовляв, є лише “набір питань” для обговорення. Втім, додав “фюрер” Москва згодна, що перелік пунктів Вашингтона щодо України “може бути покладено в основу майбутніх домовленостей”.