Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа підготувала широкий «мирний план» із 28 пунктів, що висуває жорсткі вимоги до України. Цей документ передбачає, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Крім того, план закликає відмовитися від ініціативи щодо введення миротворчого контингенту, який міг би запобігти майбутній російській агресії. Серед ключових вимог також фігурує відстрочка вступу України до НАТО на термін «принаймні кілька років».

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців.

Зокрема документ передбачає передачу Росії всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території. Натомість Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку в законодавстві.

Зазначається, що план розроблений держсекретарем США Марко Рубіо, спецпредставником Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у консультації з довіреною особою Кремля Кірілом Дмітрієвим.

Трамп нібито підтримує план, який з’явився після того, як він доручив своїм помічникам розробити нові пропозиції, що включають стимули для обох сторін для досягнення припинення вогню. Щоб прискорити укладення угоди, Вашингтон розраховує на бажання Росії відродити економічні відносини із Заходом і потребу України у грошах для відновлення.

Високопоставлений представник Білого дому розповів, що Трамп не вважає своїм завданням повернути Україні землі, які вже захопила Росія. Натомість він прагне укласти угоду, яка зупинить бойові дії.

Однак у Європі давно стверджують, що поступки основним вимогам Росії серйозно підірвуть суверенітет і безпеку України. Цей план суперечить позиції, яку наполегливо пропонував Київ та союзники Трампу, а саме, що Україна не повинна в односторонньому порядку віддавати будь-які території, які контролюють ЗСУ.

Аналітики вказують, що примус України залишити Донбас, де вона чинить найбільший опір російському наступу та досі контролює важливі стратегічні позиції, полегшить просування армії РФ в інші регіони країни.

Адміністрація Трампа не уточнила, які гарантії США та їхні союзники нададуть Києву. У серпні чиновники зазначали, що Вашингтон США може надати повітряну підтримку та іншу непряму допомогу європейським «силам безпеки», які будуть розгорнуті в Україні після досягнення мирної угоди, щоб запобігти майбутнім російським атакам.

Росія категорично виступає проти участі цих миротворчих сил. За новим планом їхнє розміщення в Україні має бути виключено.

Прихильники пропозиції США стверджують, що поступові успіхи Росії на полі бою та корупційний скандал, в якому замішані соратники Зеленського, посилять тиск на Київ для досягнення угоди. Однак один із західних чиновників це заперечив, зауваживши, що після корупційного розслідування президент України має ще менше можливостей на маневр, а відмова від основних позицій своєї держави в галузі безпеки лише ще більше підірве його авторитет у країні.

Європейські союзники були здивовані повідомленнями про цей план. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів журналістам, що його країну не ознайомили деталями пропозиції. Різні чиновники заявили, ця концепція містить багато елементів, які входять до списку давніх вимог Кремля і вважаються неприйнятними.

У той час як європейські чиновники публічно висловили занепокоєння з приводу цього плану, держсекретар США Марко Рубіо назвав його «обміном серйозними і реалістичними ідеями», а не диктатом, який Вашингтон намагаються нав’язати обом сторонам.

«Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки», — написав Рубіо в соціальних мережах. — Саме тому ми розробляємо перелік потенційних ідей для закінчення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту».

Нагадаємо, напередодні журналісти Axios опублікували матеріал, у якому стверджували, що США таємно узгоджують із Росією новий план завершення війни в Україні. Згідно з документом, нібито існує 28 пунктів, які поділені на чотири основні теми, включаючи питання миру в Україні, гарантії безпеки та подальші відносини між Вашингтоном, Москвою і Києвом.

План нібито готували, зокрема, Стів Віткофф і керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

В іншому матеріалі Axios йшлося про те, що Віткофф планував обговорити цю пропозицію із Зеленським у Туреччині, але зустріч скасували після того, як український президент нібито відхилив план. Іншою ж причиною зриву зустрічі журналісти назвали корупційний скандал довкола друга і бізнес-партнера Зеленського Тімура Міндіча та інших високопосадовців.