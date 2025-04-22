План Трампа з врегулювання війни: з'являються деталі про можливі миротворчі сили

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями оприлюднить свій план мирного врегулювання війни в Україні, який може включати розміщення європейських військ для забезпечення припинення вогню. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про можливе залучення миротворчих сил до процесу.

Про це пише New York Post.

За інформацією джерела в адміністрації, план може передбачати розміщення європейських військових в Україні після досягнення домовленостей про припинення вогню. "Сили забезпечення стійкості є частиною гарантій безпеки, які прагне отримати Україна", - зазначив чиновник.

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Також розглядається можливість створення окремих миротворчих сил, що складатимуться з представників Росії, України та третьої країни, яка не є членом НАТО, для спостереження за дотриманням припинення вогню. США можуть долучитися до процесу фінансово, а не військово.

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, план може включати визнання Криму російською територією. Ця пропозиція викликає суперечки, оскільки як попередні адміністрації США, так і Україна відкидали можливість визнання анексованих територій.

Джерело в адміністрації повідомило, що Україна висловила готовність "відмовитися від 20% своєї території", якщо це буде розглядатися як "де-факто" визнання, а не "де-юре". "Де-факто" означає визнання російської окупації, але не остаточне передання території. "Де-юре" означає офіційне визнання російського суверенітету над цими землями.

Позиції сторін щодо плану залишаються неясними. Україна та Росія вивчають умови, але публічно не підтверджують готовність до угоди.

За словами джерела, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Україна "приблизно на 90%" підтримує запропоновану США мирну угоду. Однак пізніше Умеров спростував цю інформацію, заявивши, що його офіс "не приймає політичних рішень".

Умеров наголосив, що Україна підтримала пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, але Росія її відкинула. Він також зазначив, що в умовах постійних російських обстрілів "незрозуміло, як можна обговорювати або вимірювати в 'відсотках' прогрес будь-якого діалогу".

Очікується, що Умеров та інші члени української делегації, які брали участь у переговорах, нададуть звіт президенту Зеленському.

Міністр оборони України Рустем Умеров підкреслив, що ключовим питанням для України є забезпечення ефективності та надійного контролю за припиненням вогню. "Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами і повністю віддані припиненню цієї війни", - заявив він.

Росія поки не висловила однозначної позиції щодо мирної угоди, хоча переговори тривають вже понад місяць. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф планує запропонувати "останню, найкращу пропозицію", яка може включати пом'якшення санкцій.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль "проаналізує і розгляне" результати 30-годинного припинення вогню, оголошеного на вихідних, перш ніж брати на себе зобов'язання щодо тривалішого припинення бойових дій. Він зазначив, що необхідно "обдумати і ретельно оцінити" результати, особливо враховуючи численні порушення режиму тиші.

"Зрештою, якщо ви помітили, я сказав на самому початку, коли зустрічався з начальником Генерального штабу, що подивимося, чим обернеться оголошення пасхального припинення вогню", - сказав Путін.

У неділю Дональд Трамп заявив про готовність співпрацювати як з Москвою, так і з Києвом, якщо вони погодяться на припинення війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розповість про деталі “мирної угоди” між Україною і Росією вже найближчими днями.