Другий раунд переговорів: з чим українська делегація їде на зустріч до Абу-Дабі

В Абу-Дабі відбудуться тричторонні переговори

Україна готується до другого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, який заплановано на 4–5 лютого.

Попри відсутність компромісів на першій зустрічі в січні, сторони продовжують діалог у форматі «Україна–США–Росія», зосередившись на безпекових гарантіях та питанні Донбасу.

Ситуацію суттєво ускладнив масований ракетний удар РФ по енергосистемі 3 лютого, через що президент Зеленський уже анонсував корегування роботи української делегації. З чим саме їде Київ на цю зустріч та на які «червоні лінії» не погодиться за жодних умов — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто буде у складі делегації та як проходитимуть переговори в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські чиновники вирушили на зустріч із представниками США та Росії в Абу-Дабі. Також глава держави розкрив деталі переговорів, та повідомив, хто увійшов до складу переговорної групи:

секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров;

керівник Офісу президента України Кирило Буданов;

заступник голови ОП Сергій Кислиця;

начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов;

радник Офісу президента Олександр Бевз;

голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У Кремлі повідомили, що російську делегацію очолить начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков. Також там наголосили, що склад переговорників буде таким самим, як на попередніх зустрічах.

«Склад російської делегації на переговорах щодо України в Абу-Дабі, які пройдуть 4–5 лютого, залишиться тим самим. Делегацію очолить начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков», — повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Участь у переговорах також візьмуть спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Своєю чергою Рустем Умєров зауважив, що переговори в Абу-Дабі будуть поділені на два етапи. Спочатку відбудеться двостороння зустріч зі США за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

На ній обговорять гарантії безпеки та Prosperity Package — план відновлення України, що складається з кількох частин.

Другий етап — тристороння зустріч із представниками Росії, які мають мандат на обговорення військово-політичних тем. За результатами цих раундів секретар РНБО доповість президентові Зеленському в середу та четвер.

Що обговорюватиметься на переговорах

Увечері 2 лютого Зеленський повідомив, що двостороння угода про гарантії безпеки між Україною та США вже готова. Наступний етап — робота над пакетом документів щодо економічного відновлення.

Президент наголосив на важливості рішучості США та зазначив, що деескалація, яка розпочалася минулої п’ятниці, вже зміцнює довіру до переговорів. «Війну треба завершувати», — підсумував Зеленський, подякувавши партнерам за підтримку.

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров анонсував швидкі результати щодо обміну полоненими. Також він наголосив, що на перемовинах обговорюватимуться усі критичні для населення питання.

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Згодом, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві Зеленський заявив про готовність України підтримувати кроки США щодо деескалації. За його словами, що в січні делегація РФ поїхала до Путіна з позиціями України та США, а тепер має повернутися з реакцією та готовністю до компромісів.

Зеленський триматиме прямий зв’язок із делегацією, щоб дізнатися про результати.

«Вони зі мною з’єднаються, почуємо: що вони (росіяни — Ред.) привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона», — наголосив глава держави.

Як російська атака вплине на переговори в ОАЕ

Після масованого удару балістикою по енергосистемі 3 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідним чином скоригує роботу своєї переговорної команди.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент наголосив, що Росія використала ініціативу США щодо паузи в обстрілах лише для накопичення ракет, щоб атакувати в пік морозів.

«Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче)», — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив глава держави, це остаточно підтверджує, що Москва не сприймає дипломатію серйозно і прагне лише знищення України. Водночас він заявив, що робота переговорної групи буде скорегована.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», — резюмував Зеленський.

Що вимагає Росія від України

За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни (ISW), Росія симулює готовність до переговорів, аби дипломатичним шляхом отримати контроль над усією Донеччиною. Путін розглядає «заморожування» лінії фронту на півдні лише як поступку в обмін на повну передачу Донецької та Луганської областей.

Кремль свідомо відкидає пропозиції щодо демілітаризованих зон, намагаючись нав’язати свої максималістські вимоги як «помірковану» позицію.

Кремль / © Associated Press

Експерти застерігають, що передача Донбасу стане стратегічною помилкою, оскільки це лише полегшить РФ підготовку до майбутньої агресії. Паралельно Кремль намагається шантажувати США, використовуючи питання економічної співпраці та стратегічних озброєнь.

Зокрема, заяви Лаврова мають на меті схилити адміністрацію Трампа до поступок щодо України та усунення Європи від мирного процесу.

«Заяви Лаврова мають на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні озброєння, щоб спонукати Дональда Трампа поступитися вимогам Росії щодо України, включаючи вимоги Кремля щодо того, щоб Штати не залучали Європу до мирного процесу», — констатують в ISW.

Позиція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтвердила свою чітку позицію щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки під час переговорів зі США.

Сибіга також зауважив, що Київ розглядає можливість створення спеціальної економічної зони як один із варіантів виходу з тупикової ситуації в переговорному процесі з РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Андрій Сибіга наголосив, що будь-які рішення мають базуватися виключно на українському законодавстві та міжнародному праві. Пріоритет — дотримання прийнятної для Києва модальності без поступок у питаннях суверенітету.

Міністр зауважив, що зниження напруженості можливе лише за умови зустрічних зусиль обох сторін. Пояснюючи перехід до терміна «спеціальна зона», він уточнив, що це пошук ефективного механізму для просування миру.

Зокрема, такий статус чітко окреслює територію, де застосовуватимуться конкретні економічні важелі. Також Сибіга додав, що наразі українська сторона продовжує відстоювати свої «червоні лінії», намагаючись знайти юридично вивірені механізми, які дозволять зрушити переговори з мертвої точки без шкоди для національних інтересів.

Які домовленості між сторонами можуть бути досягнуті

Кандидат філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький в етері «24 Каналу» розповів, що основним питанням переговорів скоріш за все стане відновлення обміну полоненими. Він зазначив, що попри тривалу паузу з боку РФ, наразі з’явилися певні напрацювання.

Також обговорюються технічні аспекти припинення вогню, проте реального прогресу на тлі російського терору поки не спостерігається.

За його словами, Україна має просувати питання деокупації Херсонщини, Запоріжжя та повернення контролю над ЗАЕС, Росія навряд чи піде на такі територіальні поступки через страх Путіна перед внутрішнім невдоволенням.

«Ми зараз не перебуваємо на етапі розв’язання територіальних питань, контроль над ЗАЕС, виведення російських військ з наших областей, для початку принаймні з Херсонської та Запорізької. Про це дуже тихо шепочуть, але ми маємо просувати такі питання», — підкреслив політолог.

Городницький також зауважив, що припинення обстрілів можливе лише за умови глибокої внутрішньої кризи в Кремлі, адже наразі диктатор ігнорує навіть потенційні вимоги власних еліт щодо завершення війни.

Чого очікувати від другого раунду переговорів в Абу-Дабі

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що Росія системно обстрілює українську енергетику, щоб отримати хоч якісь важелі впливу на переговорах, оскільки на фронті ситуація для них погіршилася.

Він зауважив, що раніше окупанти просувалися швидко, проте зараз Сили оборони адаптувалися до їхньої тактики, суттєво сповільнивши темп ворожого наступу.

«Українські війська адаптуються до тактики ворога, і це дає свої результати. Саме тому в контексті активізації переговорів, РФ робить те, що дає їм стовідсоткові «переваги» - тероризує цивільних й знищує інфраструктуру», — зауважив військовий.

Політолог Максим Несвітайлов в етері «Київ24» наголосив, що масований обстріл з боку РФ вказує на те, що реальних домовленостей між Вашингтоном та Москвою, ймовірно, не існувало.

Експерт припускає, що Росія лише імітувала згоду на прохання Трампа, а саме «перемир’я» було лише маскуванням. Він вважає, що через це від майбутніх раундів перемовин не варто чекати проривів.

Переговори в Абу-Дабі, 24 січня 2026 року / © Стів Віткофф у мережі Х

Своєю чергою політолог Вадим Денисенко розглядає другий етап перемовин як платформу для опрацювання другорядних, проте й важливих тем.

Він зазначає, що стратегія Вашингтона залишається сталою: спершу домовитися за всіма пунктами, крім територіальних, після чого застосувати одночасний тиск на учасників конфлікту.

За словами політолога, справжню налаштованість США варто оцінювати не за заявами, а за протидією російському тіньовому флоту — саме блокування суден покаже реальну готовність Білого дому тиснути на Москву.

Нагадаємо, 24 січня в ОАЕ відбулися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, під час перемовин було осягнуто значного прогресу. Також він повідомив, що були майже завершені угоди про гарантії безпеки та «про процвітання України».

