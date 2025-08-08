Стів Віткофф / © Associated Press

Цілком можливо, що умови, які, за повідомленнями ЗМІ, спецпосланець президента США Стівен Віткофф запропонував російському диктатору Путіну, дійсно існують. Однак перспективи реалізації такого плану залишаються вкрай сумнівними.

Про це заявив політолог Олег Саакян у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, план, який нібито був озвучений Путіну, суперечить ключовим інтересам, які Москва відкрито декларує. Саме тому викликає подив заява радника Путіна Юрія Ушакова про «прийнятність» такої ініціативи.

«План, запропонований Віткоффом, ставить хрест на багатьох реальних цілях росіян, яких вони планували досягти. Це продовження мілітаризації України, це можливість розширення НАТО, і це відсутність юридичного визнання російськими окупованих територій. А це три речі, які говорять про те, що Україна зможе повернути власні території», — пояснив Саакян.

Він вважає, що у такому випадку розпочнеться фактичне змагання: хто першим «посиплеться» і хто зможе взяти реванш у майбутній війні. На думку експерта, для Росії це неприйнятно, оскільки вона не зможе посилити власний режим, тоді як Україна отримає шанс укріпити армію, вступити до НАТО і підготуватися до деокупації.

США ж, на думку політолога, готові «розміняти» зняття санкцій з РФ на визнання розширення НАТО, вступ України до Альянсу та її мілітаризацію.

«У росіян дилема — або зняття обмежень та повернення на ринок вуглеводів, або відмова від американських умов, із залишенням санкцій „на місці“», — зазначив Саакян.

Він додав, що така пропозиція є дзеркальною до попередніх — де одні умови були вигідні Росії, а інші — неприйнятні.

Для України умови ймовірного плану також виглядають неприйнятними, принаймні у тактико-оперативному сенсі.

Саакян виокремив три ключові проблеми:

відсутність гарантій покарання Росії у разі порушення домовленостей;

фактична поступка територіями — хай і де-юре тимчасово, на 49 чи 99 років;

відсутність положень про долю заморожених російських активів і репарацій для відновлення України.

«Тобто з українського боку все виглядає тактично погано. Але чому стратегічно цей план не є для України неприйнятним, а просто є поганим? Тому що залишається: мілітаризація, рух НАТО, відбудова України тощо», — наголосив він.

За словами Саакяна, Україна в такому разі зберігає потенціал для повернення окупованих територій військовим шляхом, а Росія не досягає головної мети — знищення української державності.

Попри видиму «красу» пропозиції, експерт вважає її нездійсненною.

«Тому можна не нервувати з приводу того, що „покладено на стіл“. Все одно реалізувати це неможливо», — запевнив Саакян.

Водночас, на його думку, Україна може відкрито підтримати ініціативу Віткоффа, щоб викликати на відверту реакцію Москви.

«Бо для нас там значно менше пасток. Щоб Росія відкинула таку пропозицію. Або щоб Росія стала на її виконання — і тоді це може стати важелем для Трампа, щоб далі тиснути на Росію, щоб її укатувати. Бо очевидно, що Росія на якомусь етапі, через уже крок буквально, захоче зірвати таку пропозицію, бо для неї це створить цілу низку стратегічних ризиків», — зазначив експерт.

Політолог також висловив сумніви у щирості заяв Ушакова, назвавши їх спробою виграти час для підготовки зустрічі Путіна з Трампом або заповнення інформаційного простору маніпулятивними ініціативами.

«Але я не думаю, що Росія прийняла цей план. І що по-серйозному Ушаков був уповноважений сказати, що, мовляв, так, Росія готова до завершення війни перемир’ям, але не миром от на таких умовах. Бо це суперечить тому всьому шляху, на який встала Росія», — резюмував Саакян.

Раніше повідомлялося, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин висловив сумнів у достовірності оприлюднених в ЗМІ «мирних пропозицій» від США, які начебто обговорювалися під час останнього візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з диктатором Путіним лише за умови переговорів кремлівського керівника з українським президентом Володимиром Зеленським.