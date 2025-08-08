План закінчення війни в Україні: у ЦПД прокоментували заяви медіа

Керівник ЦПД Андрій Коваленко / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав вигадками інформацію від ЗМІ про «плани» і «домовленості» з умовами для завершення війни.

Про це Коваленко написав у телеграм-каналі.

«Інформація про різні „плани“ і „домовленості“ з умовами, яка з’являється в різних медіа — це вигадки. Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес», — йдеться в заяві керівника ЦПД.

Також він закликав «менше рефлексувати».

Ймовірно, Коваленко має на увазі публікацію польського видання Onet. Напередодні воно заявило, що під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та президента Росії Володимира Путіна Вашингтон передав Москві свій погоджений з Європою план припинення вогню в Україні. Видання навело перелік начебто умов, назвавши їх «вкрай вигідними» для РФ.

Політолог Олег Саакян не виключив, що названі Onet умови справді існують, однак перспективи реалізації такого плану він вважає вкрай сумнівними.