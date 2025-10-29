Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © ТСН.ua

Розробка плану щодо завершення війни в Україні наразі перебуває в стані невизначеності — її подальше просування значною мірою залежить від майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомило джерело, ознайомлене з перебігом підготовки документа, в коментарі РБК-Україна.

За словами співрозмовника, жодного фіксованого дедлайну чи остаточно узгодженого переліку пунктів, які має містити план, на даний момент немає.

«Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може або принести конкретику щодо України, або обійтись без результатів. І від цього залежатиме, як коригуватимуться спільні плани України та європейських партнерів», — зазначив він.

Також джерело наголосило, що з українського боку відповідальним за координацію процесу є керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном стане вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкційного тиску на Росію.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський сподівається, що США використають торговельну угоду для того, щоб змусити Китай скоротити закупівлі російської нафти.