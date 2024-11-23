План завершення війни в Україні: Зеленський сказав, чого очікує від Трампа

Президент України Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу, 23 листопада, заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Але спочатку необхідно дізнатись, які пропозиції є у новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, така можливість у нього буде вже у січні.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні", – сказав Зеленський.

Він додав, що після цього, ймовірно, Україна матиме план щодо завершення війни з Росією.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість залучити Річарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки, на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Водночас деякі позиції Гренелла можуть змусити українських лідерів задуматися, адже раніше він виступав за створення "автономних зон" як засобу врегулювання війни.

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