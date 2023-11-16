Планета Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху - китайський лідер про відносини з США

Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.

«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.

Про це пише The Guardian.

«Відносини між Китаєм і США ніколи не були гладкими протягом останніх 50 років і більше, і вони завжди стикаються з проблемами того чи іншого роду. Проте вони продовжували рухатися вперед серед поворотів», - додав він.

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«Для двох великих країн, таких як Китай і Сполучені Штати, відвернутися одна від одної не є варіантом… Планета Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху, і успіх однієї країни є можливістю для іншої», — резюмував Сі.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що під час зустрічі Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна, яка відбудеться 15 листопада, головною темою стане відновлення військових зв’язків двох держав на найвищому рівні.

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