"Плани 100% у Путіна готові": Клімкін вважає, що РФ здійснить операцію з "приєднання" Білорусі

Лукашенко ще "не давав" російському диктатору остаточної згоди на входження Білорусі до складу РФ.

Лукашенко розуміє, що Путін має плани з приєднання Білорусі до РФ на "якихось умовах федеральних округів".

Таку думку в інтерв'ю НВ висловив колишній голова МЗС України Павло Клімкін.

Так, на його думку Лукашенко не давав згоди очільнику Кремля на входження Білорусі до РФ — "так, щоб Путін сказав: "Ну ось нарешті повертаємо собі Білорусь"". Але водночас він розуміє, що Путін має такі плани.

"А під нинішніми санкціями, що може економічно зробити Білорусь? Раніше вона була "чорним", "сірим" каналом експорту товарів до Росії. А зараз Лукашенко чудово розуміє, що і економічно, і плані безпеки для нього це шлях у нікуди. І він також розуміє і відчуває своїм тваринним відчуттям влади, що в якийсь момент Путін здійснить операцію зі входження Білорусі до складу Росії на якихось умовах федеральних округів, чогось ще. Я думаю, що плани 100% у Росії готові", — сказав колишній голова МЗС України.

Нагадаємо, що РФ від перших днів широкомасштабної війни проти України використовує армію Лукашенка та територію Білорусі для ведення бойових дій, запусків ракет, обстрілів. У лютому з території Білорусі також відбувся наступ армії РФ.

Також варто зазначити, що від лютого існує загроза нападу і самої Білорусі. Росія накопичує там свої війська та постійно проводить спільні військові навчання. Сам Путін неодноразово проводив переговори з Лукашенко, щоб той погодився на новий наступ на Україну.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголошує, що заяви про "повторний наступ з Білорусі" - це інформаційна спецоперація Росії проти України.

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