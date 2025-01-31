Плани Китаю щодо Панамського каналу: Рубіо озвучив загрозу

Як на ризик для США Рубіо вказав на гонконгську компанію, яка керує двома портами на входах до каналу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай у разі виникнення конфлікту зі його країною планує заблокувати Панамський канал. Тож Вашингтон планує вирішити проблему, яка є загрозою для національної безпеки.

Про це Рубіо розповів у інтерв’ю Sirius XM The Megyn Kelly Show, повідомляє Reuters.

Держсекретар повторив деякі тези президента США Дональда Трампа щодо впливу Китаю на стратегічний водний шлях. Американський лідер у своїй інавгураційній промові звинуватив Панаму в тому, що всупереч зобов’язанню, яке вона взяла на себе 1999 року разом із отриманням у власність каналу, на сьогодні його контролює Китай. Трамп пообіця повернути канал під контроль США, але не сказав, коли і яким чином.

Як на ризик для США Рубіо вказав на гонконгську компанію, яка керує двома портами на вході до каналу до Атлантики та Тихого океану, адже "вони мають робити все, що їм скаже китайський уряд".

"І якщо уряд Китаю під час конфлікту скаже їм закрити Панамський канал, їм доведеться це зробити. Насправді я не сумніваюся, що вони планують це зробити на випадок непередбачених обставин. Це пряма загроза", – заявив держсекретар.

Раніше під час візиту Рубіо до Панами її президент Хосе Рауль Муліно виключив можливість обговорення контролю над каналом. Лідер держави сказав: "Канал належить Панамі".

Зауважимо, хоча Панама адмініструє сам канал, двома портами з обох боків керує публічна гонконгська компанія CK Hutchinson. Іншими портами поблизу керують приватні компанії зі США, Сингапуру і Тайваню.

Держсекретар США не повторив обіцянку Трампа повернути канал. Водночас наполягав на тому, що Штати збираються вирішити проблеми, які порушив президент. Рубіо сказав, що теперішня ситуація "просто не може тривати".

"Я б сказав, що канал вже в обіймах китайців", – акцентував політик, висловивши сподівання на вирішення питання найближчим часом.

Нагадаємо, Панама поскаржилася до ООН на заяву Трампа, який пообіцяв знову "заволодіти Панамським каналом".